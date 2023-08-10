農業部農村水保署臺東分署升格改制 共創農村水保永續發展新紀元

因應行政院農業委員會升格為農業部，行政院農業委員會水土保持局臺東分局也升格改制為農業部農村發展及水土保持署臺東分署，8月9日舉行揭牌儀式，由農村發展及水土保持署臺東分署長柯燦堂，邀請農業部陳添壽政務次長、農村水保署林長立副署長、臺東縣政府劉榮堂參議、劉櫂豪立委及與會貴賓等人，為「農業部農村發展及水土保持署臺東分署」揭牌，見證臺東農村發展及水土保持新的里程碑。

臺東山坡地強化 災害防控再升級

農業部農村水保署臺東分署揭牌典禮，農業部陳添壽政務次長勉勵農業部農村水保署臺東分署為農業永續努力。 圖／中衛中心提供

農業部政務次長陳添壽首先代表前往南投勘災的陳吉仲部長勉勵臺東分署能成為農民的靠山，透過農村活化打造韌性農業，促進台灣農業永續經營，為台灣人民的糧食安全努力。

農業部農村發展及水土保持署臺東分署長柯燦堂表示，從山地農牧局第五工作處開始，歷經水土保持局第五工程所、水土保持局臺東分局，如今改制為農業部農村水保署臺東分署，一直致力於臺東的水土保持及農業發展，將帶領同仁秉持初衷為臺東農民服務。升格後，除了原有土石流防災、水土保持、農村再生等業務外，將持續推動集水區整體治理、管理與防災監測，強化坡地防護能力。農村發展將以促進農村更新與整體規劃為目標，建構永續發展的農村環境與建設。

臺東山坡地密度高，水土保持至關重要，農業部農村發展及水土保持署臺東分署逐年滾動檢討規劃設置大規模崩塌自動監測站，即時監控坡地狀況，並依據監測調查結果增設地下水導排等設施，及復育上游崩塌地，減輕誘發坡地災害之可能，增強災害防控能力。

農業部農村水保署臺東分署揭牌典禮，水保署臺東分署長柯燦堂（前右四）和與會貴賓合影。 圖／中衛中心提供

農村跨域轉型 青農返鄉創商機

農業部農村發展及水土保持署臺東分署扶植產業轉型耕種紅藜、紅烏龍、油芒、油菊等地方特色作物，協助農村社區環境改善、串連臺東觀光熱區規劃農遊體驗，不僅帶動臺東農村產業提升，更提高臺東農產品的能見度。升格後，將跨部門、跨域整合農村規劃，並結合傳統祭儀、觀光活動提高臺東農村亮點，期盼帶動臺東產業振興，吸引青年回鄉發展，創造全新商機與帶動農村社區。

農業部農村發展及水土保持署臺東分署長柯燦堂強調，經過轉型改良及優質的土壤與水源灌溉，已經產出具有外銷實力的臺東特色作物，未來將持續開拓通路、媒合產業合作，讓臺東美食銷往全世界。此外，也將持續透過改善農村聚落、營造旅遊體驗亮點，期盼串連花東縱谷的旅遊動線，邀請國內外旅客來訪，推廣臺東的慢活旅遊。