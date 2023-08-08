低碳淨零X智慧轉型論壇 低碳智慧升級新解方

由工商時報與度量衡公會共同主辦，台灣工具機暨零組件工業同業公會協辦的機械產業年度盛會「2023台中自動化機械暨智慧製造展」，即將於2023年9月1日至4日在臺中國際展覽館揭開序幕。展覽期間，將同期舉辦「低碳淨零X智慧轉型」專題論壇，以深度剖析製造業在智慧化和低碳化轉型過程的核心挑戰。

全球趨勢 本土挑戰

全球正見證低碳經濟的崛起，而台灣製造業與中小企業正迎來前所未有的挑戰。智慧和低碳轉型擁有無窮機會，但實際轉型的路卻佈滿荊棘，包括老舊設備、高昂的技術更新成本、資訊安全風險、專業人才短缺，以及員工對新技術的抵制等。

解決方案 一觸即發

為了深入探索和解決這些迫切問題，本次展覽特別策劃了「低碳淨零X智慧轉型」論壇。焦點包括：

1.設備老舊問題: 對於許多企業來說，舊有設備的升級和更新是一個巨大的障礙。這次論壇將深入探討如何透過智慧製造和新世代照明技術等創新解決方案，讓舊設備重焕新生。

2.技術更新的高昂成本: 論壇將邀請具有豐富經驗的講師分享如何在有限資源下達成減碳目標，並探討利用節能方案和成功案例來減低更新成本。

3.資訊安全風險: 數位化轉型中可能出現的風險是許多企業的煩惱。本次論壇將分享如何在保護數據安全的同時實現數位轉型。

4.專業技術人才短缺: 專業人才的培訓和招募是轉型的重要一環。論壇將探討如何透過數位化和智慧製造培訓專業人才，以滿足未來的需求。

5.員工對新技術的抗拒: 論壇將分享如何建立支持變革的公司文化，並提供實質的策略來克服內部抗拒。

6.碳排放減少的挑戰: 論壇將提供具體的節能方案和成功案例分享，以助企業在維持業務運營的同時確保整體的碳排放減少。

講師陣容堅強，「低碳淨零X智慧轉型」專題論壇邀請了來自各領域的專家學者，包括來自經濟部工業局、伊斯酷軟體科技、TASS節能創能減碳聯盟、阿卡希亞公司，以及洛克威爾國際、睿華智匯、大同智能、東海大學等各領域的專家學者。

500個展位 全方位展現

「2023台中自動化機械暨智慧製造展」展示了工具機、光纖雷射、智慧製造、自動化設備、綠色供應鏈技術等最新產業趨勢與解決方案。展示區域涵蓋高階工具機應用、雷射鈑金、智慧製造、低碳機械供應鏈等。

即日起開放網路報名

誠摯邀請您參加這場盛大的展覽與論壇，共同探討製造業在智慧化和低碳化轉型過程中的重要議題，並找到適合自己企業的解決方案。論壇日期：2023年9月1日、2日及4日 地點在臺中國際展覽館。網路報名: https://cec.ctee.com.tw/ctms/forum-tc/