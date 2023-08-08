樺緯與AWS精準「鉤」勒碳排數據可視化

樺緯物聯採用高資安防護的Amazon Web Services（AWS）雲端平台，當智慧鉤表蒐集到監測數據後，透過無線網絡傳輸至雲端空間， 助企業進行數位轉型，以讓企業主從生產能耗開始執行減碳計畫， 與全球一同達成2050年淨零轉型的目標。

台灣物聯廠「樺緯物聯」擁有長達20年的智能設備研發實力，將智能設備及雲端軟體從智慧家庭延伸到企業領域，成功研發出創新的智慧能源統計系統。推出首款利用電箱供給電源，在各種電壓變數下能精準量測設備電流的智慧鉤表，有效降低能源統計所得數據誤差，讓使用者在戰情室系統中取得更為準確的運算值。

數據資訊加密傳導，企業資安沒煩惱

樺緯物聯表示，該系統採用高資安防護的Amazon Web Services（AWS）雲端平台，當智慧鉤表蒐集到監測數據後，透過無線網絡傳輸至雲端空間。雲端平台提供授權帳號擁有者線上讀取及管理監測結果，所有數據在高層級的資安防護層下，進行加密傳導，避免企業因數據資訊外洩而帶來的營運損失。

樺緯物聯獨家網狀串聯技術，傳導距離無限延伸。圖／樺緯物聯提供

「Thread」編織無線訊號串流網 智能管理快速便利

在能源管理方面，樺緯物聯獨家使用「Thread」的網狀傳導技術，透過智能探測設備的裝置密度，將傳導距離持續延伸，讓企業在設備安裝及規劃上減少橋接器的安裝量，並滿足全區數據監測需求。這項自動化傳輸技術優於傳統藍牙無線裝置，能更快速地驅動各項自動化指令。

企業可以根據不同的空間規劃及使用情境，在雲端系統中快速建立符合所需的感測驅動指令，精確掌控全區用電狀況，降低閒置空間用電問題，有效降低室內能耗。

對於製造業者而言，這套系統還能快速監測機台狀態，讓企業能夠即時收到設備告警通報，避免生產機台因缺料或運作異常而增加能耗的碳排問題，助力企業即時掌握產線運轉的穩定性。

系統採外接式裝置，安裝便利，讓企業數位轉型無痛升級。圖／樺緯物聯提供

安裝快速的無侵入式外掛設備 數位轉型無痛升級

在節能管理上，樺緯物聯的能源統計設備，採用輕巧的外掛式無線感測器，非侵入式設計除了無需於設備機身上嫁接電線，只需幾個簡單步驟，便能迅速完成設置。協助企業在無需更換現有廠房設備下，以精省的採購價格快速完成數據蒐集；透過雲端戰情室，無論是從網站或是手機APP，輕鬆實現區域管理自動化、遠程監控廠辦狀態，有效掌控全區能耗用電量。

產品服務資訊詳見官網介紹：https://www.dexatek.com/esg