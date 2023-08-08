新望PrimeVOLT攜手友達 推展屋頂型太陽能系統

全球淨零碳排政策驅動再生能源產業蓬勃發展，台灣太陽能發電占綠電比重高達44.8％，為最大綠電來源，激勵太陽能光電模組與變流器整體需求持續成長。日前台灣變流器大廠新望PrimeVOLT受邀參與友達光電主辦的光電建築一體化研討會暨能源精選產品應用說明會，展示最新變流器產品，與業界深度交流。

新望PrimeVOLT為台灣在地變流器品牌，母集團亞源科技近年來不斷拓展版圖，成功布局全球市場屢創佳績，預計2023全球出貨量將突破5GW，為全球客戶提供可靠高效的變流器產品與解決方案。新望受惠於母集團的資源整合綜效，以優異的研發技術能力、靈活的生產排程調度及庫存管理優勢滿足客戶需求，提供高效穩定產品及專業服務，連續5年成長，2022已成台灣市場變流器出貨量冠軍。

台灣變流器品牌競爭日益激烈，新望總經理莊錦明表示，市佔第一絕非一步登天，是新望對每個客戶積極穩健經營以及對客戶需求高度重視。近年隨著建置超過5年保固期的太陽光電案場不斷增多，產品品質與維運問題逐漸浮現。當原變流器代理商停止服務、原機型已停止供應及案場其它因年限衍生的問題排查等因素將造成業主極大困擾，也提高了維運困難和發電量損失風險，這在在凸顯了本土變流器品牌的價值。

新望擁有台灣在地化的研發技術及客戶服務團隊。面對客戶技術問題，新望能以比同業更靈活的反應速度回應，減少客戶發電損失為首要，即時派員至案場評估問題，或優先更換備機，以加速案場復電時間。這使得新望有極高的客戶滿意度，同時也與競爭對手形成明顯差異化，能每年保持30％成長，獲全台數萬個各類大小電廠客戶青睞的原因。

隨著市占率不斷擴大，技術服務量能也成為一大挑戰。為滿足眾多客戶的技術服務需求，近年新望積極與EPC業者合作，通過專業教育訓練整合人力，並持續擴充中部以北及花東地區服務據點，以提升整體服務量能。莊錦明表示，不僅擴充服務量能，新望也挹注更多資源於研發技術，不斷提升產品的品質與可靠度，希望透過變流器產品與模組、案場規劃的搭配達到最大發電效益，以產品的優異性能，降低客戶案場後續維運風險，是新望一貫的堅持。

因應近年大型案場建置需求，模組功率不斷提升，新望持續開發H MODEL系列高電流變流器機種，已推出30-125kW等規格系列，可對應大功率M10/G12、500W以上雙玻模組。新望高電流變流器機種在組串輸入部分可以承受更高電流，實現太陽能模組的高效輸出，以滿足大型太陽能發電系統的需求。

隨著「再生能源發展條例修正案」三讀通過，新建物屋頂設置太陽能系統需求急速湧現。莊錦明建議，政府應有效整合建築業者與EPC系統建置商，以提高屋頂型案場設置效率，新望也透過參與此次光電建築一體化研討會暨能源精選產品應用說明會，與友達攜手推展太陽光電系統案場建置，為台灣綠電轉型開創新契機。