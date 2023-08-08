創新電話行銷 超越數位時代

網路科技帶來便利的同時，也加遠了人與人的溝通距離，隨著「網路越熱、情感越冷」的現象加劇，使用電話通話的機會反而被廣泛用於行銷，甚至可能被詐騙集團所利用，所以大多數人選擇將電話拒接或是秒掛，使得電話行銷逐漸形成負面形象。20多年來以電話行銷為專一平台來經營的康成志業保健電銷，如何突破這樣的困境，業績年年成長20%以上，成為保健電銷Outbound的常青樹。因為康成志業採取獨特的「非意識腦推力式行銷方式」，以情感為出發的溝通方式，讓接聽電話的人感受到善意、熱忱與誠懇。現在充斥冷漠的數位時代下，康成志業保健電銷提供的服務都能讓消費者倍感特殊與珍惜，所以企業能獨樹一格地穩定成長與壯大。

「非意識腦情感」打敗網路的冷漠

康成志業研究消費者心理學，深入瞭解到主宰大腦的「非意識腦」，這樣的脈絡下清楚知道，若是感受到不被傾聽、不被關心，人類就會感到寂寞與孤獨。康成志業獨創了「非意識腦推力式行銷」模式，教導電銷人員如何瞭解非意識腦的情境，掌握自己說話的語速、語調等關鍵，適當的停頓、間隔、傾聽、回應…，讓消費者接聽到電話時，能夠感受到被尊重，滿足了人與人溝通中的重要需求，而不像是面對冰冷的機器，只是例行性回答問題。

用「心」傾聽的康成志業電話行銷，具備AI無法取代的同理心，達到非意識腦情感溝通 。圖／康成志業提供

真人電銷具備「非意識腦同理心」，AI智能永遠無法勝任

AI人工智能的發展，雖然讓許多企業部門採用自動化客服，但有許多關鍵地方是AI永遠無法取代電話行銷工作的。人與人之間有各種面向的想法與表達方式，不是靠網路大數據就能分析理解的，也無法對人有同理心。若是只能解決知識性的問題，而無法回應或感受情緒，消費者心理無法被滿足後就會失望的離線。在康成志業受過培訓的電銷人員，能夠「適時感受情緒」，並且「貼心地給予客戶真正需要的服務」，這獨特優勢是勝過AI智能的。

以情感溝通的電銷新趨勢，創造卓越業績

康成志業深知電銷人員的工作不僅僅是單純銷售，還包括建立客戶關係、提供專業建議以及售後服務等方面，這些都需要用真實情感溝通。因此，康成志業對所有新進電話人員皆進行從零開始的電銷培訓，就是要在數位時代，打造出更貼近人性，更能讓客戶感到愉悅的通話氛圍。不但做到讓客戶滿意，還達成電話行銷業績穩定每年成長20%的卓越成果。培訓計劃歡迎完全沒有電銷、業務經驗的求職者，康成志業保健電銷歡迎有志者一同加入。