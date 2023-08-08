資安投資抵減 助快速抵稅

產業創新條例修正案，於去年增加資通安全產品或服務的投資抵減，今年這項措施首度擴及資安投資，讓公司購置資安產品或服務、提升自身防禦力的同時，也將可享投資抵減的短期優惠。針對新制上路，果核數位將於8月15日下午14：00~16：00於台中全國大飯店B1國際二廳主辦「資安投資抵減」快速抵稅說明會，將為企業釋疑，助減稅快速通關。活動由台灣商業聯合總會執行，經濟部航太產業發展推動小組、台中市商業會及台灣服務業聯盟協會協辦。

因應資安威脅日益嚴峻的態勢，近年政府持續推動「資安即國安」概念，強化企業落實資安防護，要求上市櫃公司必須在年報中揭露資安作為。更於去年由立法院三讀通過產業創新條例第10條之1修正案，增加資通安全產品或服務的投資抵減。今年7月4日，新版抵減辦法正式出爐，增訂資通安全產品或服務的投資抵減項目，希望加速廣泛民間產業投資資安防護。由於資安產品服務首次納入申請範圍，未有先前申請經驗，許多企業對於適用範圍及申請流程並不瞭解。活動邀請祥雲智財顧問執行長蔡孟祥，針對資通安全產品或服務適用範疇、投資計畫及項目，申請時應注意事項，及在申請流程各階段中，需留意的關鍵，為企業釋疑，協助檢視目前擁有或預計進行的投資項目，是否符合適用範疇之定義，協助企業申請快速通關。

隨著行政院成立數位發展部下設資通安全署，以及國家資通安全研究院揭牌啟用，顯示國內資安問題已儼然為政府及民間企業，不得不正視面對的重要課題。2022年的網路威脅數量達到1,460億的歷史新高，年增55％，已攔劫的惡意程式檔案數量增242％。隨著遠距辦公，手機的應用變得不可或缺，預期未來資安威脅的型態會更多元，行動App安全性勢必納入資安防護考量。擁有數十年的資安防護經驗，果核數位資訊技術處處長潘予德整理企業常見之資安攻擊及防護，如何善用專業技術支援，有效抵禦日益複雜，來自行動裝置端，伺服器端及雲端的安全威脅。

另外，我國2022年航空產業總產值達新臺幣約1089.12億元，隨著全球航空運輸需求回升，國內航空產業有逐漸復甦跡象。同時航空產業亦同步導入智慧化製造相關技術，建構全新智慧機械之產業鏈。政府已將國防航太產業列入 5+2 產業創新計畫及 6 大核心戰略產業。活動亦將以國內航空產業為主軸，邀請國內航空產業之業者，深入了解資安之重要性，如何提升企業資安能力以增進產業國際競爭力，同時有效善用政府「資安投資抵減」之租稅獎勵政策，以提高企業購買資安產品或服務之意願。

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