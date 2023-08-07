虎科大勇奪旺宏金矽獎四項大獎 創應用組獲獎最多學校紀錄

「具影像辨識之採收輔助器」獲應用組銅獎，另三件團隊創意作品獲應用組優勝獎

內電子電機界的奧斯卡金像獎「旺宏金矽獎—半導體設計與應用大賽」於日前舉行第23屆頒獎典禮，國立虎尾科技大學勇奪四面獎牌，居應用組獲獎最多學校，其中「具影像辨識之採收輔助器」獲評審團青睞奪得旺宏金矽獎應用組銅獎，由虎科大校長張信良代表受獎。

旺宏金矽獎由旺宏電子所成立的旺宏教育基金會舉辦，鼓勵學生於半導體領域的進行研發創作並累積實作經驗，促進產業與學術交流，透過競賽啟動年輕一代的創新能力。本屆比賽共吸引35所大專校院報名，284支隊伍參賽。

虎科大勇奪四面獎牌，其中「具影像辨識之採收輔助器」獲應用銅獎，另有三件團隊創意作品「虛實撞球」、「沉浸式騎乘裝置」與「虛擬釣魚拉力模擬」，則獲應用組優勝獎肯定。

「具影像辨識之採收輔助器」結合影像計算及雷射光點辨識技術，可自動偵測葡萄是否適合採收。圖／虎科大提供

「具影像辨識之採收輔助器」結合影像計算及雷射光點辨識技術，自動偵測葡萄採收時機

虎科大應用組評審團銅獎作品「具影像辨識之採收輔助器」由資訊工程系副教授陳國益指導，設計發想來自於團隊親戚佔地5甲的葡萄園，有鑑於採收過程常以手感與視覺判斷葡萄是否成熟，對於無經驗的新手，容易因誤判過早或過晚採收，影響產量與品質，進而影響農民收入與農業生產鏈的經濟效益。

虎科大表示，「具影像辨識之採收輔助器」是一款結合影像計算及雷射光點辨識技術的手套，戴上後可自動偵測葡萄是否適合採收。其研究透過拍攝葡萄影像，運用計算機其視覺與機器學習算法進行圖像分析和辨識，可測量葡萄的顏色、大小、形狀和其他特徵，精確判斷葡萄成熟度，並減少人力與時間成本，提高採收效率。

陳國益副教授表示，在智慧科技的助攻下，此技術收集和分析葡萄的數據，還能幫助農民更好地了解葡萄生長和成熟的過程，進而提高生產和管理技能，發展精準農業。