「台灣國際智慧能源週」與「台灣國際淨零永續展」10月登場

現正開放登記參觀 主辦單位期許共創減碳永續商機

面對全球氣溫持續創高危機，暖化已對全世界造成嚴重的環境衝擊，逾130個國家宣布2050年達到淨零排放，減碳的規範與落實是各國努力的目標。

由外貿協會與SEMI國際半導體產業協會共同舉辦全臺最具指標性再生能源產業展覽「台灣國際智慧能源週(Energy Taiwan)」與「台灣國際淨零永續展(Net-Zero Taiwan)」，將於今年10月18日至20日在台北南港展覽1館同期展出，展覽規模達到1,250個攤位，較去年成長25%再創歷史新高，突顯作為再生能源與淨零永續國際交流平台的重要性與影響力，展出內容豐富、精彩，即日起開放各界線上登記參觀。

展覽規模歷年最大 多元再生能源供應鏈促永續發展

歐盟提出的碳邊境調整機制(CBAM)將上路試行，並於2026年起正式實施，而不僅是歐盟，面對減碳議題，先進國家如美國、日本也正逐步擬定「碳關稅」作法，以期落實低碳轉型，維持國際競爭力，臺灣地理位置四面環海，國際貿易是臺灣經貿推動的重要命脈，企業的減碳方針勢在必行。Energy Taiwan台灣國際智慧能源週與Net-Zero Taiwan台灣國際淨零永續展今年共計280家企業參展，透過1,250個攤位，展示涵蓋太陽光電、風力能源、多元創能，如氫能、小水力等前瞻性能源，以及儲能應用多項能源產業鏈及解決方案，更有減碳技術、節能、綠色製程、綠色金融、綠電交易等技術與服務，打造集能源供給、低碳製造、環境永續三方合一的媒合交流場域。

「台灣國際淨零永續展」助企業零碳轉型

政府制定「12項關鍵戰略」於能源、產業、生活、社會四大層面推動淨零轉型，2023年總預算達新臺幣445億元，至2030年預算近新臺幣9千億，預計帶動民間4兆元以上的投資，創造5.9兆產值，而由國發會與證交所共組的碳權交易所將於8月7日成立，盼與國際碳交易制度接軌，因應從國家到企業淨零轉型的殷切需求，去(111)年首創Net-Zero Taiwan台灣國際淨零永續展，今年展覽規模倍增，以提供企業節能減碳、碳盤查及綠色金融等驅動淨零轉型的解決方案為目標。

今年Net-Zero Taiwan邀集經濟部能源局、TASS節能創能減碳聯盟、台灣綠電應用協會、台達電子、士林電機、三菱電機、台塑新智能科技、聯華氣體、泓德能源、永豐銀行、法國東方匯理銀行、台灣碳資產、標檢局、SGS台灣檢驗科技等，期望活絡淨零解方的交流，提前為國際碳關稅及碳管制作準備。展覽期間亦舉辦國際淨零高峰論壇，涵蓋「趨勢」、「綠色金融」、「減碳實證」三大主軸，從世界趨勢開場再切入綠色金融支持產業轉型，最後透過企業減碳實證分享最新技術與觀點，聚焦探討產業新局，助力與會者搶先抓住臺灣的永續競爭力，實現減碳的永續革新!貿協表示歡迎各界線上登記參觀，以獲取更多展覽資訊https://www.energytaiwan.com.tw/zh-tw/register-pro-visitor/index.html。