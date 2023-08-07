2024年塑橡膠及製鞋機械展 8月14日報名開跑 搶攻綠色永續商機

由外貿協會與機械公會共同主辦的「台北國際塑橡膠工業展（TaipeiPLAS）」及「台北國際製鞋機械展（ShoeTech Taipei）」將於明（2024）年回歸，訂於9月24至28日在台北南港展覽1館舉辦，雙展聯手聚焦三大主軸「創新材料」、「尖端製造」及「循環經濟」，緊扣產業最新趨勢脈動。兩展將同步於今（2023）年8月14日上午10:00開放參展報名，請有興趣業者至展覽官網查閱參展辦法並踴躍報名！

隨著疫後民生消費需求逐步回升，跨國商務旅行全面復甦，TaipeiPLAS及ShoeTech Taipei 2024卯足全力準備迎接國際買主重新來臺觀展採購，加上外商及國家館的投入，外貿協會預估2024年規模有望一舉回復到疫情前的水準，目標匯集500家廠商使用2,500個攤位，吸引超過2,000名國際買主來訪，國內指標參展企業對於TaipeiPLAS及ShoeTech Taipei 2024也都熱血期待。

近年低碳轉型與淨零排放的浪潮席捲全球製造業，且國際知名品牌紛紛提出減碳承諾與目標，並要求供應鏈夥伴跟進，共同強化碳治理。在全球趨勢驅動下，包含塑橡膠及製鞋產業，無不加速發展低碳製造轉型，不但在加工製造環節講求智慧節能、廢棄物減量與資源循環利用，亦從源頭起就研發採用對環境友善的新型材料。TaipeiPLAS 2024推出新標語「Shaping All PLASbility綠色創新‧形塑永續」，將攜手參展企業強力突顯低碳綠色供應鏈及ESG永續議題，並結合新成立的特色展區如「綠色低碳產品區」、「環保服務及永續包裝區」，全方位呈現塑橡膠產業上中下游從新開發材料、加工機械、回收設備，乃至運用於智慧移動、高階醫材、航太衛星、綠能建材等新興應用領域的高性能產品與循環經濟解決方案。

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