在TICC看見藝術商機X創新運用空間

臺北國際會議中心（TICC）致力尋求「空間創意化」的方法，不斷推陳出新，透過將空間用途重新詮釋，成為多功能的場所。同時TICC也積極推動藝術企業社會責任（CSR），提供藝術家展示的平台，讓藝術成為 TICC的一道獨特風景。

TICC除邀請兩間畫廊長期在南北貴賓室及附近廊道展示藝術品外，還大力支持本土藝術，於3樓和4樓展出「鄉土畫家」楊年發的畫作，展期至今（2023）年11月底。同時，8月份還將在一樓lobby大廳南側長廊展出楊年發及吳淑惠伉儷的最新作品。這些作品展現了他們對臺灣鄉土傳承的熱愛，通過作品中生動的臺灣生活的印象，試圖透過本土藝術為臺灣發聲。畫展將於8月8日（星期二）下午3點舉行開幕活動，現場並將由兩位老師親自導覽，展期至8月29日止。

外貿協會臺北國際會議中心主任李哲欽強調，藝術美化與現代化場館的結合，將有助於提升會議中心的人文氛圍，同時為參與會展活動的與會者提供一個舒適優質的交流空間。並歡迎來自國內外的會展業者、公協會、商會、企業和社團等組織，前來臺北國際會議中心舉辦各種交流互動活動，包括會議、聚餐、交易洽談以及拍賣會。

TICC除了是專業的會議場地，更是一個融合藝術與現代化的空間，透過藝術的元素與氛圍，將可為每位參加活動的與會者帶來豐富多彩的文化饗宴。