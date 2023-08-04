億鴻系統科技、日本長大株式會社強強聯手簽訂MOU 積極推動綠能永續發展

因應2050年實現淨零排放目標已迫在眉睫，電廠用地有限下，以綠電、投資再生能源電廠，是對環境友善的實際行動。針對台灣再生能源領域的發展，億鴻系統科技聯手日本長大株式會社於今(4)日假台北長榮桂冠酒店，共同簽署智慧綠能永續發展合作備忘錄(MOU)及發表會，期望能藉由此次合作，達成共享、共好及共榮目標前進。。

日本長大株式會社社長永治泰司表示，未來電力黑科技的趨勢，一定是以發電、儲能融入生活中。而電力市場未來會如何影響生活？永治大膽預測，當再生能源普及後，發電將會融入日常生活中，太陽能光電板勢必將成為建築外牆建材一部份，因此「未來進行式的電力生活的確充滿想像。」

億鴻系統科技與日本長大株式會社舉辦「智慧綠能永續發展合作備忘錄」(MOU)簽約儀式暨發表會，中日雙方共同剪綵。長大本社部長宗広裕司（左一）、長大社長永冶泰司（左三）、億鴻科技總經理張家豪（左四）、長大副社長加藤雅彥（右三）、長大台灣分公司細谷俊道（右一）。圖／陳又嘉

日本長大株式會社成立於1968年，為日本極具知名度的工程顧問公司，其地位與台灣中興工程顧問相仿，從事橋樑、軌道、能源、資通訊等相關產業，且設置許多海外分公司據點。

因看好台灣綠能市場發展，於2021年4月成立台灣分公司，並選擇億鴻系統科技為台灣合作夥伴，積極參與台灣各項綠能建設與投資；由於該公司擅長透過和當地政府與民間企業合作（PPP）達成多贏目標，如在賽班島跟美國政府合作，改善垃圾填埋地為能源發電場所等，其成功案例不勝枚舉。近期榮獲世界PPP協會頒發世界PPP亞軍榮銜，獲獎實至名歸。

億鴻系統科技總經理張家豪興奮表示，此次攜手日商長大是基於創能跟儲能業務的戰略思考，雙方以既有技術及研發、運維經驗，共同在節能及太陽能、風力等各式綠能及儲能、充電椿服務、二氧化碳捕捉與封存等領域互利合作。

根據過去停電事件頻傳，顯現儲能系統的重要性備受關注，儲能系統除可因應電力供需來削峰填谷，更能積極補足電力吃緊時的窘境，因此若搭配太陽光電站就可以將多餘發電儲入系統打造微電網，達到自給自足的目標。期許未來強強聯手將在綠能領域進行技術互利合作，達成綠能產業布局、環境永續雙贏目標。

億鴻系統科技總經理張家豪期許與日商長大未來能在綠能領域進行技術互利合作，達成綠能產業布局、環境永續雙贏目標。圖／陳又嘉

億鴻系統科技為信用可靠的EPC工程公司，並擁有自身研發能源管理系統（節能），在市場頗具盛名。在研發能源整合方案多年後，更將獨有能源管理平台與IoT智慧節能減碳技術，及設備加值、商務價值皆完全整合，並透過異業結盟，提供客戶最完整且可靠的ESG及碳管理方案，備受客戶信賴。2022年勇奪智慧城市論壇與展覽「系統整合輸出獎」，更在2023年取得亞洲首張節能保單，建立節能減碳服務里程碑，並獲得商業周刊的專題報導。