億鴻系統科技、日本長大株式會社強強聯手簽訂MOU 積極推動綠能永續發展
因應2050年實現淨零排放目標已迫在眉睫，電廠用地有限下，以綠電、投資再生能源電廠，是對環境友善的實際行動。針對台灣再生能源領域的發展，億鴻系統科技聯手日本長大株式會社於今(4)日假台北長榮桂冠酒店，共同簽署智慧綠能永續發展合作備忘錄(MOU)及發表會，期望能藉由此次合作，達成共享、共好及共榮目標前進。。
日本長大株式會社社長永治泰司表示，未來電力黑科技的趨勢，一定是以發電、儲能融入生活中。而電力市場未來會如何影響生活？永治大膽預測，當再生能源普及後，發電將會融入日常生活中，太陽能光電板勢必將成為建築外牆建材一部份，因此「未來進行式的電力生活的確充滿想像。」
日本長大株式會社成立於1968年，為日本極具知名度的工程顧問公司，其地位與台灣中興工程顧問相仿，從事橋樑、軌道、能源、資通訊等相關產業，且設置許多海外分公司據點。
因看好台灣綠能市場發展，於2021年4月成立台灣分公司，並選擇億鴻系統科技為台灣合作夥伴，積極參與台灣各項綠能建設與投資；由於該公司擅長透過和當地政府與民間企業合作（PPP）達成多贏目標，如在賽班島跟美國政府合作，改善垃圾填埋地為能源發電場所等，其成功案例不勝枚舉。近期榮獲世界PPP協會頒發世界PPP亞軍榮銜，獲獎實至名歸。
億鴻系統科技總經理張家豪興奮表示，此次攜手日商長大是基於創能跟儲能業務的戰略思考，雙方以既有技術及研發、運維經驗，共同在節能及太陽能、風力等各式綠能及儲能、充電椿服務、二氧化碳捕捉與封存等領域互利合作。
根據過去停電事件頻傳，顯現儲能系統的重要性備受關注，儲能系統除可因應電力供需來削峰填谷，更能積極補足電力吃緊時的窘境，因此若搭配太陽光電站就可以將多餘發電儲入系統打造微電網，達到自給自足的目標。期許未來強強聯手將在綠能領域進行技術互利合作，達成綠能產業布局、環境永續雙贏目標。
億鴻系統科技為信用可靠的EPC工程公司，並擁有自身研發能源管理系統（節能），在市場頗具盛名。在研發能源整合方案多年後，更將獨有能源管理平台與IoT智慧節能減碳技術，及設備加值、商務價值皆完全整合，並透過異業結盟，提供客戶最完整且可靠的ESG及碳管理方案，備受客戶信賴。2022年勇奪智慧城市論壇與展覽「系統整合輸出獎」，更在2023年取得亞洲首張節能保單，建立節能減碳服務里程碑，並獲得商業周刊的專題報導。