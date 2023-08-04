叡揚資訊斥資1億設高雄研發中心 深化鏈結高雄產業轉型

台灣資訊軟體業領導廠商叡揚資訊加碼投資高雄，於高雄中山路的中華經貿中心大樓3樓購入整層約600多坪的辦公室，並設立高雄研發中心，今(4)日舉辦開幕茶會，高雄市副市長羅達生親自出席茶會祝賀。

高雄市副市長羅達生致詞時指出，叡揚資訊落腳在高雄已有15年之久，如今再加碼投資高雄，他開玩笑地說，跟著叡揚布局高雄是一項好的投資。羅達生認為，人才是軟體業重要資產，高雄擁有15所大專院校，理工生達7000多位，對資訊服務業是值得投資的地方，他也期許叡揚能持續與學校合作，強化人才能力提升。

羅達生提到，臺灣碳權交易所總部將在8月7日於高雄開幕，面對減碳淨零以及企業ESG意識抬頭所帶來的數位轉型需求，藉由叡揚資訊這樣具有豐富經驗的領頭廠商，以大帶小輔導在地業者規劃能源管理、碳盤查、減碳路徑，來支援數位轉型所需要的資訊與雲端軟體服務。

叡揚高雄研發中心辦公室以及軟硬體設備投資金額約1億元，現有員工60多位，預計三年後達到至少100位。叡揚資訊董事長張培鏞指出，高雄研發中心未來不僅可提供員工更舒適的工作環境，建立員工的歸屬感外，更重要的是可以結合高雄在地產業，深化與高雄的鏈結與合作。

15年前落腳高雄提供南部理工人就業機會

張培鏞回想1987年創立叡揚時就愛惜人才，他說，當年每週工時五天半，但叡揚為了搶人才，一成立就跟其它外資企業一樣，實施每週工時五天。也由於當時在台北人才爭取不易，15年前就決定落腳高雄，吸引一批優秀南部理工人才加入。張培鏞說，叡揚的人才準則有三：找對的人上車；多樣化的人；對的組合，依以上三種準則引進來的人才，再提供對的環境與文化讓人才可以發揮，就能一齊努力實現共同願景。

張培鏞指出，叡揚資訊在高雄租用辦公室已有10多個年頭，叡揚高雄研發中心這個新厝，期望能給同仁一個舒適工作環境，有家的歸屬感、有溫度的辦公室、有開放彈性的工作環境，也符合未來混合辦公的趨勢。公司也看好高雄未來在碳盤查、數位轉型以及AI產業的發展，對於市府的措施以及產業聚落的成形表示樂觀，期盼能持續深耕高雄。

推動「亞灣2.0智慧科技創新園區」發展軟體產業

未來高雄在軟體產業的推動願景上，羅達生也強調，行政院「亞灣2.0智慧科技創新園區」計畫已在6月3日正式啟動，中央與市府將以「擴大用地、擴大群聚、擴大創新、擴大輸出」等四個擴大方向，將5G AIoT的應用擴展至半導體、石化永續、智慧港灣、智慧影視產業等高雄特色產業。叡揚資訊於AI相關領域研究已多年，叡揚在AI領域的投入，正是高雄進行城市轉型，打造智慧城市不可或缺的夥伴，期待日後能持續攜手叡揚，將高雄打造成為科技智慧的永續城市。

叡揚累積30年的軟體研發基礎，產品線完整，尤其在2010年開始推動的雲端產品，在疫情及烏俄戰爭後，才發現雲端是很重要布局，也才真正較多人採用的服務。張培鏞說，尤其面臨淨零碳排，雲端產品可以以較低費用，有效幫中小型企業解決數位化問題。

張培鏞舉例，以使用叡揚公文管理系統為例，使用20年就可以省下900座101大樓高度的A4紙張。又以叡揚碳管理系統為例，應用系統才能完成淨零兩大重點：碳盤查及數據管理。叡揚能自行開發這些系統，張培鏞說，這都要歸功叡揚30年來累積執行的專案能力及愛惜人才的成果。

高雄市政府經發局長廖泰翔表示，叡揚資訊是台灣資訊軟體業領導廠商，成立迄今已超過36個年頭，今年上半年更繳出了合併營收7.4億元，年增17.42%，創歷年同期新高的漂亮成績單，此外，更榮獲全球首張資服業 ISO 30401 知識管理驗證，感謝叡揚願意選擇加碼投資高雄。市府成立的「投資高雄事務所」提供投資企業客製化單一窗口服務，以專人專案的方式，提供全方位的服務，全程陪伴並協助廠商解決投資高雄所遭遇的疑難雜症，讓市府來當企業最堅強的後盾。