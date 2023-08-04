中央地方攜手 擘劃淨零未來 推動用地多元活化與產業園區減碳

面對全球節能減碳的趨勢，歐盟CBAM即將於今（2023）年10月試行，對我國產業帶來嚴峻挑戰，在此重要時刻，產業園區廠商不僅創造地方就業機會與財政稅收，更是我國減碳路徑上的關鍵夥伴，因此，為深化中央與地方合作，共同落實政府產業政策與地方減碳目標，經濟部工業局特以「產業用地多元活化與地方淨零減碳」為主題，於8月4日假交通部集思會議中心舉辦「2023產業園區發展政策高峰論壇」，邀集地方政府、產官學研專家進行研討。

製造部門二氧化碳排放占我國碳排51%，在2050淨零碳排目標下，首要從占全國產值比率高之產業園區廠商推動減碳，而產業園區之管理須配合此趨勢進行轉型與創新，經濟部工業局近年來積極推動各項減碳輔導政策，未來亦與組改後的環境部合作，建立區內廠商減碳環境；另因應廠商回臺投資增加，產業用地需求提高，如何活化既有產業用地以吸引廠商進駐，亦是各地方政府的重要政策目標。

今年的「產業園區發展政策高峰論壇」，工業局除邀請嘉義縣劉副縣長發表專題演講外，同時邀請六都的副市長及高階首長參與，分享各直轄市的發展構想與政策推動經驗，期能匯集產官學研意見，協助解決產業園區之廠商發展需求與整合縣市政府之產業政策，促進產業創新轉型，並落實淨零碳。

配合本次論壇主題，論壇首先邀請嘉義縣政府劉培東副縣長，主講「地方產業升級轉型與園區開發」。參與研討的專家學者包括臺北海洋科技大學呂曜志副校長、經濟部前參事高惠雪委員，從產官學等面向探討地方政府與中央合作開發，聚焦地方產業轉型面臨之挑戰與機會。

本次高峰論壇會以「產業用地多元活化與地方淨零減碳」為討論主題，包括臺北市林奕華副市長、新北市劉和然副市長、桃園市王明鉅副市長、臺中市張峯源局長、臺南市趙卿惠副市長、高雄市林欽榮副市長、經濟部加工出口區管理處楊伯耕處長等地方政府首長及經濟部長官出席，各與會代表除分享在淨零碳排趨勢下對產業發展與用地活化所提出之相關政策外，並充分溝通中央與地方政府之政策方向，合作解決當前所面臨之各項課題。與會地方首長、專家學者均高度肯定工業局的積極合作執行力，及透過高峰論壇溝通施政理念與行動方向的用心。