2023 GfK科技類暨消費性電子產品年度論壇，歡迎報名

全球銷售通路數據解密及2023/2024市場供需預測

作為全球終端銷售(POS/Sell-out demand)的專業調研機構，GfK將於9月7日假台北南港六福萬怡酒店舉辦年度論壇，為近一年來的供需失衡及高通膨、庫存管理等問題，提供可信的零售銷售數據及解析。

本次活動將是GfK自疫情解封以來，首次集結臺灣、香港及新加坡的專業分析師，於台灣舉辦實體論壇，誠摯邀請相關產業人士出席此次活動，並歡迎分享您寶貴的意見。

論壇主題及相關資訊：

時間：2023年9月7日 (星期四) 上午9：00—12：00

地點：臺北六福萬怡酒店

主題涵蓋以下產品類別

1. 移動通訊裝置 (智慧型手機/平板電腦/智能手錶/手環)。 2. 中大型屏幕IT及運算裝置 (筆記型電腦/桌機/桌上螢幕)。3. 家用電視/智慧家居產品。

本活動將為台灣科技廠、半導體、面板及相關同業，面對面提供終端銷售情報及趨勢預測，歡迎產業界的公司策略幕僚、市場分析同仁蒞臨指教。活動席次有限，若對此次論壇感興趣，請於8月18日 以前點選下方連結進行報名：https://hubs.la/Q01ZTp2k0 。有任何疑問歡迎洽詢 TW@gfk.com