台達350kW直流超快充電樁 率先取得標檢局VPC驗證

符合台電商用充電樁用電申請規範 助力客戶加速充電站啟動營運

全球電源與能源管理領導廠商台達8月2日宣佈其350kW直流超快充電樁率先通過經濟部標檢局「電動車充電設備」自願性產品驗證（Voluntary Product Certification, VPC），是全台第一具300kW以上充電設備等級中通過國家標準驗證的直流充電樁，領先符合台電對充電樁用電申請的新增規範。台達350kW直流超快充電樁順利取得VPC驗證，顯示其安全性、計量準確性皆符合官方標準，可充分協助客戶新建充電站通過用電申請、及早上線營運，同時保障充電站的用電安全及消費者權益。

台達電動車充電方案事業部處長方冠輝表示，身為台灣最早投入電動車充電基礎設施的領導廠商，台達持續關注政策法規和趨勢，不斷精進研發、生產製造與技術服務，本次350kW直流超快充電樁能在最短時間內通過安規、電磁相容、通訊協定等自願性驗證，即為台達技術實力的展現。未來，亦會持續提升生產與運維服務量能，以穩定的充電基礎設施解決方案與即時的售後服務，幫助充電站營運商永續經營。

台達的350kW直流超快充電樁已獲得國際眾多策略夥伴選用，在台灣則首先安裝於國道三號關西服務區，並已通過電能計量檢定。

台達投入充電樁研發、製造與銷售已超過十年，在全球的家用、商用、公共充電領域累積豐富的成功經驗。配合電動車電池演進以及市場快充需求推出的350kW直流超快充電樁日前已獲得國際眾多策略夥伴選用，在台灣則首先安裝於國道三號關西服務區，並已通過電能計量檢定，成為全台第一座符合標檢局認證之國道充電站。年底前也會在國道蘇澳、泰安、仁德等服務區設置完成，提供南北往來的電動車與電動巴士快速補電；待2023年第四季於台灣正式上市後，勢必將再提高台灣電動車快充站密度，讓全台電動車主的跨縣市長途旅行更加無縫接軌。

台電自112年7月1日起正式推行之「申請商用充電樁用電時須檢附經濟部標準檢驗局自願性產品驗證證書」規範，要求商用充電樁申請送電時需附上VPC驗證證書。代表著商用充電樁必須通過VPC驗證才能順利請電。

充電速度直追加油 350kW超快充電樁讓長途旅行無縫接軌

台達350kW直流超快充電樁採用水冷槍線以達到領先業界的540A輸出電流、實現單槍350kW高速充電能力，只需10分鐘即可補充約250到300公里的行駛里程。此外，充電樁支援CCS1、CCS2等主流充電規格，並配有充電線纜管理輔助配件以減輕提取線纜的重量，優化電動車主的充電體驗。

在結構設計上，350kW直流超快充電樁採用充電樁與電源分櫃式設計，並藉由台達先進的電源技術使電源模組體積得以縮小，不僅讓安裝佔地更精簡，同時增加停車場動線規劃的彈性。另外，350kW充電樁具有最高96%的電源轉換效率，可有效減少充電過程中的電力損耗。在營運管理方面，350kW超快充電樁符合電動車充電設備電能計量檢定規範，可滿足新設充電站建站要求。充電樁兼容OCPP國際充電通訊協議且內建Ethernet、3G / 4G等網路通訊，可與台達及第三方後台系統整合，進行即時充電管理、異常告警與判斷、遠端韌體更新等，便於充電站營運商跨域遠端管理、優化營運效益。