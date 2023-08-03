歐思佛生技 光動能抗癌製劑GMP新廠開工動土

加速投資台灣綠色美麗健康啟航

歐思佛生技（7519）8月3日上午舉行光動能抗癌製劑GMP新廠開工動土典禮，新廠落成後將是一座符合現代化AI智能及ESG綠建築的生技廠房。今年加速投資行動方案計畫通過投資台灣事務所初審及經濟部投資業務處，經濟部投資審議委員會，經濟部商業司，經濟部中小企業處財務融通組，經濟部工業局產業政策組，經濟部工業局民生化工組，財團法人中小企業信用保證基金等單位聯審符合三項共同資格及5+2生技醫療產業特定資格，成功取得政府優惠補助。歐思佛生技GMP這次的投資建廠及建置智慧化產線，可以大幅提升產能與產品品質，進而更具競爭力，然後對產業及國家經濟發展有更具體的貢獻。

歐思佛生技在創辦人陳耀寬博士及邱惠敏董事長的帶領下，自2007年成立以來，已在業界獲得屹立不搖之地位，也獲得諸多獎項肯定，如榮獲2015 年台中市政府領發「金手獎」、2016年及2018年榮獲「傑出產業創新獎」，2020年研發之保健食品及醫美化妝品榮獲「第27屆中小企業創新研究獎」。目前歐思佛已榮獲中華民國、德國、日本等國家數十張專利證書，並有多個專利正在審查中，堪稱台灣企業的優秀標竿。近年來全球對健康保健需求上升，為掌握此商機，歐思佛也持續投入生技醫療研發，相信末來定能將臺灣 MIT 生技產業發揚光大行銷全世界。

颱風過境無風無雨良辰吉時開工動土

經濟部投資臺灣事務所陳明珠營運長因颱風無法前來，委任鄭詒靜專案經理以賀電祝賀歐思佛生技GMP新廠的關工動土大發利市成功，陳明珠營運長賀詞表示，經濟部從108年起特別推動了「投資台灣三大方案」，截至上周的7月21 日為止，已有1,378 家企業通過資格認定審查，投資金額約新台幣2兆 820 億元，預估可創造 146,193 個本國就業機會。其中「中小企業加速投資行動方案」有917 家通過審核，投資金額約為 4,221 億元。而歐思佛就是其中的一家。與會貴賓還有第一銀行台中分行詹寶秀經理、莊瑞銘資深副理、張家祥專員，以及台中市金手獎創會長井田國際醫藥董事長柯朝枝前來祝賀，讚許歐思佛生技綠色美麗健康的產業不是夢，生技廠業界大家攜手一起努力達成目標。阿拉丁超媒體科技丁炳仁董事長暨教授妙語如珠讚許，歐思佛生技新廠地靈人傑，12金鏟合力成捧金，造福人類事業蓬勃發展。王麒添先生說，三太子喜歡熱鬧特來關心祝福工程順利圓滿!

GPDT光動能抗癌製劑榮獲多國發明專利

歐思佛生技創辦人陳耀寬博士致詞表示，公司研發的GPDT光動能抗癌製劑 (Green Propolis Photodynamic Therapy)現已取得I 806696專利字號，美國、英國、德國及中國大陸等多國專利均在審查中。由實驗數據顯示，照光處理(亦即，日光：570 nm)在提升萃取物的活性上具有顯著優異的協同效應，光動療法抗癌製劑新廠開工動土後，將開啟綠色美麗健康新里程碑 。

AI智能ESG綠建築生技廠房

展望未來，陳耀寬表示，歐思佛生技未來發展目標為，建立TAF認證國家級實驗室，GMP生技廠，醫療器材製造廠。始終堅持企業宗旨：「我的用心讓您放心，我的專業給您信任」，ALLFORU為您用心！為您製造：綠色、美麗、健康的優良商品。大家擁有美麗與健康一起共榮共享！陳耀寬貼心的感謝和昌建築師、工田工程吳臻燾總經理及景暘環控藍世雄總經理為歐思佛生技規劃出符合現代化AI智能及ESG綠建築生技廠房。

歐思佛生技在創辦人陳耀寬博士。圖/戴辰攝影

第一銀行台中分行詹寶秀經理。圖/戴辰攝影

台中市金手獎創會長井田國際醫藥董事長柯朝枝。圖/戴辰攝影

阿拉丁超媒體科技丁炳仁董事長。圖/戴辰攝影