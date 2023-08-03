三星Z Flip5/Flod5來這裡預購最划算 最低0元帶回家！

近年來受到消費者高度關注的折疊手機－嶄新一代三星手機 Galaxy Z Flip/ Z Fold 系列，終於在今（3）日正式在台發表啦！國內知名手機通路商地標網通更祭出超值預購優惠，即日起在地標網通預購Samsung Z Flip5/ Z Fold5，即可獲得地標網通獨家加碼7-11禮券最高2000元、三星配件購物金最高3000元及螢幕意外保障一年，不僅如此，若同時搭配門號、舊換新方案，Z Flip5 最低可以0元帶回家！

三星第五代Galaxy Z 系列持續為星粉們帶來創新、升級體驗，最受矚目屬 Z Flip5 封面螢幕從前代的1.9吋放大至3.4吋，可視面積大幅提升3.78倍，就算是折疊狀態，也能完成多種日常操作，升級非常有感。此外，在地標網通與 Phone & Photo 合作的「最佳拍照手機排行榜」中（排名依據全球盲測大數據累計積分計算），Samsung Galaxy Z Flip3 在自拍鏡頭評比上，7度奪下月冠軍的佳績；Z Flip4 成績更為卓越，9度榮登最佳自拍拍照手機月冠軍寶座，展現其相機功能的出色表現。

在地標網通預購Galaxy Z Flip5 與 Z Fold5 同時搭配門號方案和舊換新，最低僅0元即可將Galaxy Z Flip5 帶回家。圖／地標網通

五大電信門號方案x不限廠牌舊換新 最低0元入手三星 Galaxy Z Flip5

地標網通總經理游家佑表示：「我們觀察到年輕一代顧客對三星推出的Galaxy Z系列摺疊手機滿意度高，銷售更是逐年攀升。」根據地標網通全台門市統計，自 Galaxy Z Flip4 與 Z Fold4 上市至今，總銷量較前代大幅成長，顯見消費者對摺疊手機的認知度和需求皆已顯著提升。

一向以手機價格及門號折扣最優惠聞名的地標網通這次再為消費者挑戰手機最低價，預購Galaxy Z Flip5 與 Z Fold5 可搭配任一電信門號方案，三星Galaxy Z Flip5 價格最低只要14,888元、Z Fold5 價格最低只要38,888元。地標網通全台門市也提供手機舊換新活動，不限iPhone或安卓各品牌手機皆可折抵。同時搭配門號方案和舊換新，最低僅0元即可將Galaxy Z Flip5 帶回家。這次預購亦適用銀角零卡分期支付，讓顧客可以更輕鬆、低負擔的方式購得喜歡的新手機。

在地標網通預購Galaxy Z Flip5 與 Z Fold5 除可享三星官網登錄禮包含3000元禮金及螢幕意外險，再獨家加碼高達2000元禮券，是非常優惠的購機管道。圖／地標網通

在地標網通預購再拿獨家加碼，禮金高達5000元

為了讓迫不及待的消費者無痛入手，地標網通祭出超值預購方案，凡在8月4日至13日期間搶先預購Z Fold5，現場即得禮券2000元，若預購Z Flip5 則獲100元禮金。此外，還可同時獲得三星原廠預購禮，包含手機螢幕意外損失險一年及高達3000元配件購物金，亦即在地標網通預購共可得預購禮金高達5000元。

地標網通表示，三星ZFlip／Flod系列手機一直都是地標網通各門市、網路上詢問度非常高的機種，這次活動地標網通更以回饋消費者的角度出發、讓消費者能夠以划算的三星手機價格入手。全省各門市內亦提供專人資料轉移服務，種種窩心服務，是街訪鄰居換手機的第一選擇。

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地標網通- 三星Galaxy Z Flip5 及 Z Fold5 預購加碼：https://www.landtop.com.tw/reviews/286