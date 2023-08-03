台灣碳交易主辦亞灣綠沙龍 綠建築系列 活動登場

國內民眾曾想過，居住在一個充滿綠色氛圍的家，享受自然的美好，同時也對環境負責任嗎？現在這個夢想將成為現實，由台灣碳交易股份有限公司主辦的亞灣綠沙龍－綠建築系列活動誠摯邀請民眾參與，此次盛會將於8月4日下午2點至5點，在國立科學工藝博物館南館樂活節能屋1樓，為民眾揭開綠建築的神秘面紗。

台灣碳交易表示，置身於綠建築，民眾將感受到大自然的擁抱。在這片綠洲中，民眾的家將成為一個淨零碳排的空間，碳中和的美好夢想將在這裡實現，為此規劃熱情邀請電轉轉電力公司技術總經理李怡錫，帶來該公司對「綠電儲能-打造RE100淨零碳排未來宅」的激動分享，大家一同走向永續未來的家園。

這個綠建築系列活動有著豐富多樣的體驗，讓民眾感受科技帶來的驚奇，其中樂活節能屋將展示節能設備和智慧微電網系統的運作，透過先進技術實現綠色節能的可能性，而驛日光屋則將呈現太陽光電技術的強大魅力。讓大家共同探索綠色科技的奇幻世界。

這次活動充滿著綠色的愛，不僅是對地球的愛護，更是對未來宅的呵護，參加此次活動完全免費，並提供實體聚會和線上直播兩種參與方式，這裡沒有距離的阻隔，無論民眾身在何處，都可以輕鬆參與這場綠建築的盛宴。讓大家攜手共創一個充滿綠意的未來吧！一個對地球充滿愛的未來宅，等著來親身體驗，期待大家共襄盛舉，一同開啟綠建築的奇幻旅程。

聯絡電話：080-060-3456(免付費電話)葉先生

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