前瞻預算相挺　科技產業園區啟動立體化工程強化投資動能

加工出口區歷史悠久，但確實廠房用地受限且老舊，經濟部加工出口區管理處透過前瞻預算，啟動園區立體化工程，前瞻支持34.44億元特別預算，而立體化更新後的「科技產業園區」預計可創造約300億元投資額，只租不售增加廠商設廠空間，成為高屏產業轉型的關鍵助力。包括前鎮、楠梓及後續屏東科技產業園區等三大園區的開發及改建，可以帶來8,400就業機會，新增園區用地26.86公頃。

經濟部指出，三大園區中，前鎮科技園區已經完成，透過約24億前瞻特別預算，把原來的高雄加工出口區改建為立體化新廠房，新增總樓地板面積約 8 萬平方公尺產業空間，啟用僅4個月，已100％出租。預計新增投資額 124 億元、創造 3,000 名就業機會。而更新計畫釋出的周轉基地，則已由緯創高雄晶傑達光電科技在112年5月舉行B3廠新建工程開工典禮，新廠初期投資額逾 100億元，將興建地上9層，地下2層的新廠房，主要從事車載、工控、醫療使用的液晶顯示面板模組製造，預計可創造約 4,500 人就業機會。

至於楠梓科技產業園區，因應後續半導體產業、「S廊帶」群聚效應，在既有場域更新計畫之上，也爭取到前瞻特別預算6億多元支持，興建新的創新產業大樓。第一期更新基地也已有穎崴科技將要投資，而新大樓仍可吸引新增投資額25億元。

另方面，屏東科技產業園區則是因應台商回台需求及區域均衡發展來建置，透過前瞻經費支持部分經費約4億元，並以台糖土地作為擴區基地，園區用地面積 26.86 公頃，土地「只租不售」。目前園區公設工程已於 112 年 5 月開工，廠商建廠可同步施工，預估促進投資 50 億元。該園區也是屏東高鐵特定區開發案的第一步，希望吸引更多產業與人才回流屏東，加速屏東繁榮發展，也為都市人口減壓、促進區域均衡發展。