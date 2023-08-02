彰化縣政府 東海大學 台灣微軟共同擔任AI產業造浪者

ChatGPT自推出以來，以其卓越的語言生成和理解能力，引起了全球的關注。為了推動ChatGPT在台灣產官學上的實際應用，彰化縣政府、台灣微軟與東海大學智慧轉型中心攜手舉辦「創新彰化論壇-ChatGPT如何創造產業未來」，共同探討AI與ChatGPT對於彰化產業的發展。

東海大學智慧轉型中心作為產官「學」界代表，參與7月10日的「創新彰化論壇-ChatGPT如何創造產業未來」活動，並於開場展示了「AI人工美女-王小美」，使彰化縣長王惠美與AI人工智慧美女在現實世界中相遇。縣長王惠美表示，彰化縣政府重視AI技術的重要性，這次與台灣微軟及東海大學智慧轉型中心的合作舉辦論壇，希望讓大家對Chat GPT的概念有初步了解，進而提高各自的專業水平，增進工作效率，並推動產業的自我提升。

王惠美縣長與AI人工美女-王小美首次相遇。圖/東海大學智慧轉型中心提供

彰化縣長王惠美進一步強調，Chat GPT短短一年內已經引起非常多的風潮，帶來了產業的巨大變革，甚至有些鄉親開始擔心自己未來可能失去工作。然而，危機也代表著轉機。這次論壇邀請了來自業界、學術界非常頂尖的講師，與大家分享並分析產業面及未來趨勢。

王惠美縣長與產、官、學、研、金融界專家及企業代表的對談中，提及ChatGPT如何實際運用於產業。圖/東海大學智慧轉型中心提供

台灣微軟總經理李光耀表示，對Chat GPT對彰化產業的影響及未來發展感到高興。微軟作為AI的造浪者，希望透過這次產官學合作，促進彰化縣的中小企業利用最新的AI智慧科技，提升企業未來的發展潛力，創造更多的產值。

東海大學智慧轉型中心執行長黃齊元表示，彰化縣的特色在於中小企業眾多、製造業發達、傳統產業繁多。Chat GPT和AI科技對於彰化最大的意義在於提升所有中小企業的整體技術水平，並讓這些企業能夠走向世界、走向國際。過去，開拓國際市場或跨領域合作都面臨著門檻限制，但透過AI技術、微軟及東海大學的產官學整合，相信能將彰化企業快速提升到全新的境界。

彰化縣政府、台灣微軟、東海大學智慧轉型中心共同推展AI&ChatGPT發展聯盟。圖/東海大學智慧轉型中心提供