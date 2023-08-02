中華軟協與資策會攜手共創生成式AI產業新生態

成立AI 133 Lab 推動大型語言模型，開發更靈敏、更具洞察力的應用程式

中華軟協與資策會共同成立「I&C Software Application Alliance」，今（2）日舉辦論壇及AI 133 Lab揭牌儀式。資策會副執行長楊仁達表示，面對生成式AI的挑戰，希望透過產業生態系的建立，幫助大家應用導入，他認為，生成式AI這一局對產業而言，自已走太辛苦了，因此，希望推動大型語言模型的發展，開發更靈敏、更具洞察力的應用程式與各產業融合，形成生成式AI產業新生態。

「I&C Software Application Alliance」中，I&C的I是III資策會，C是CISA即中華軟協，此象徵雙方於生成式AI生態系緊密合作，共同促進產業發展。中華軟協理事長沈柏延表示，中華軟協有750家會員，由資策會負責大型語言模式技術開發，由軟協會員來推動到產業界，串起供給端與需求端。

沈柏延理事長進一步表示，產業面對生成式AI技術爆發，產生新的數位需求與挑戰，「I&C Software Application Alliance」成立的目的，就是要提供企業到達BYOG(Build Your Own GPT)的快速通道，台灣的資訊服務業必須積極融入這場變革，善用生成式AI的力量，以提升創新能力和競爭優勢。

針對生成式AI的應用，由資策會軟體院主導成立的AI 133 Lab來整合資策會各部門能量，包含前瞻技術研發、人才培訓、資安檢測、法規研究、產業推動以及趨勢顧問服務，對外更集結「政策與學研夥伴」產出前瞻研究指南、前瞻研究網絡，結合中華軟協軟體產業會員進行技術合作與支援，以企業指引、創新工作坊、示範案例、實作指引、人才培訓、技術工具等六大服務，推升產業在這波生成式AI浪潮下技術升級、數位轉型的力道。

凝聚跨界智慧、六大服務引領產業打造BYOG新生態

據Expert.ai調查，在資料安全與服務體驗等考量因素下，已有37%的企業考慮建立專用的GPT（LLM，Large Language Model 大型語言模型），然而同時有78%企業意識到，要有效地訓練一個企業專用GPT（LLM）是一項重大工程，”Build Your Own GPT”(BYOG) 成為企業面臨的新挑戰。

集結各界能量，六大服務引領產業躍升AI新紀元

由資策會軟體院主導成立的AI 133 Lab將整合資策會各部門資源發展發BYOG生態系，資策會軟體院何文禎總監（左起）、北市醫材公會林燕山理事長、台智雲李立國策略長、資策會楊仁達副執行長、人工智能公司張榮貴董事長、資策會卓政宏執行長、中華軟協沈柏延理事長、台灣AI卓越中心許永真副總召集人、台灣微軟陳守正總經理、台智雲吳漢章總經理、數位部產業署巫建恒科長、資料治理與數位轉型產學聯盟洪盟峰主持人、資策會軟體院蒙以亨代院長共同與會。圖／中華軟協提供

資策會卓政宏執行長表示，AI 133 Lab 由軟體院主導成立，也是資策會在扮演前瞻宏觀角色的重要里程碑，不僅對內結合資策會各部門能量，包含前瞻技術研發、人才培訓、資安檢測、法規研究、產業推動以及趨勢顧問服務，對外更集結「政策與學研夥伴」產出前瞻研究指南、前瞻研究網絡，並與「國際、國內軟體業者」進行技術合作與支援。未來將與中華軟協成立I&C Software Application Alliance，提供企業指引、創新工作坊、示範案例、實做指引、人才培訓、技術工具等六大服務，推升產業在這波生成式AI浪潮下數位轉型的力道。

資策會楊仁達副執行長補充，資策會已於8月1日發表「生成式AI導入指引-企業應具備的AI素養」指引，目的在協助企業推動導入生成式AI，以「生成式人工智慧」結合「軟體工程」之實踐觀點，指引軟體業者在生成式AI軟體開發生命週期中之執行方法、及可信任問題等事項，以提升軟體開發效率及品質。

大生成時代，AI 133 Lab準備好了

當天現場除了研討會議，AI 133 Lab亦展示多項生成式AI核心技術與應用，如：在智慧醫療領域，利用適當的提詞工程可由病歷報告自動產生病灶分類標記與理由，大幅降低醫師標記成本讓報告能更有效被利用；考量資料機敏性與安全，軟體院研發了開源AI生成服務建置工具，協助有AI生成服務建置需求企業，快速建置專屬領域的GPT應用服務。

資策會軟體院蒙以亨代院長指出，AI 133 Lab係基於推動產業轉型與生成式AI導入過程所面臨的各種面向，提供從導入策略、法律安全、人才培育與基礎建設的快速驗證環境。AI 133 Lab實驗室的創立只是開始，未來將陸續匯集各界創新能量，資策會將持續以引水人的角色，協助企業在快速變化的數位環境中大步邁進。 資策會將透過「生成式AI導入指引-企業應具備的AI素養」，協助企業導入生成式AI，以「生成式人工智慧」結合「軟體工程」之指引，協助資服業者解決在生成式AI軟體開發生命週期中，所遇到之執行方法、及可信任問題等事項，以提升軟體開發效率及品質，並實現產業全方位數位轉型的目標。