beBit TECH 「OmniSegment CDP 」 攜手零售品牌創造轉換提升

投入 AI 領先科技研發的 beBit TECH 微拓科技，持續透過科技結合顧客體驗為客戶創造價值，近期發現在消費者重視個資及隱私、流量紅利減弱、cookie 消失等變化之下，零售品牌對「顧客經營」、「個人化」及「全渠道」的關注度漸增；並在近期舉辦的 beBit TECH Acedemy 線上顧客經營說明會中，分享到實際客戶如何透過成效型 CDP 顧客數據平台蒐集、整合、應用全渠道數據，並自動化貼標及分群，實現精細的個人化推薦，為品牌建立 OMO 跨通路的顧客導流、經營、與體驗。

beBit TECH 攜手 Versuni 創造1.55 倍線上業績

提供氣炸鍋、萬用鍋、咖啡機等多樣創新數位家電產品的國際知名品牌 Versuni，認知到家電產品的生命週期較長，必須建立以顧客為中心的思維，致力提供消費者良好的消費體驗。於是透過使用 beBit TECH 旗下明星商品「OmniSegment CDP」設定自動化推播訊息，例如註冊後歡迎信提高新客註冊轉換率 1.23 倍，並針對剛購買的新客推送使用教學、食譜資訊、提醒耗材補充，幫助耗材回購率提升 40%，總體更創造線上年收益提升 55%。同時， Versuni 致力於經營既有顧客，運用「OmniSegment CDP」進行會員紅利提醒、流失客回站提醒、生日祝賀、會員月報等多種會員忠誠度提升措施，幫助會員回訪率提升 2 倍。

茶籽堂運用「OmniSegment CDP」展現 OMO 數據力。圖／beBit TECH提供

茶籽堂運用「OmniSegment CDP」展現 OMO 數據力

融合台灣元素的品牌茶籽堂，發現來自線上電商與實體門市之間的數據無法有效整併，導致對顧客輪廓掌握度有限。在業界口碑推薦之下，茶籽堂決定導入「OmniSegment CDP」， 協助茶籽堂打通線上通路、線下門市的壁壘，將數據進行整併以完整追蹤單一會員在全渠道的互動數據與購買紀錄，幫助茶籽堂團隊依據活動目標精確撈取符合條件的受眾進行個人化推播，創造產品宣傳推播 ROAS 平均達到 10 以上的亮眼成績。此外，團隊運用「OmniSegment CDP」內建的自動化觸發劇本，定期向特定會員精準推播專屬訊息，相對應的行銷推播平均 ROAS 可達 54、針對「購物車未結帳」的情境 ROAS 更高達 507，相較導入前成長 80%。