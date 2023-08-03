施耐德電機聯手國眾電腦 助企業佈局淨零碳排

新一代資料中心具備即時整合、AI節能、預測分析是三大關鍵

隨著全球永續意識抬升，減碳議題持續發酵。台灣也已開始積極策劃永續政策，預計將於2024年針對年排放量逾2.5萬公噸的排碳大戶開徵碳費，並將2050年溫室氣體淨零排放入法。為因應大環境，降低碳排並擬訂節約能源改善計劃，為企業當務之急。有鑑於此，能源管理及自動化領域的數位轉型領導者法商施耐德電機Schneider Electric宣布與國眾電腦攜手合作，協助客戶部署數位化且智慧化的機房解決方案，優化能源使用效益，逐步落實零碳未來。

施耐德電機關鍵電力&永續部門總經理黃建棠指出：「傳統資料中心向來有能量密度高、耗電量大等挑戰。然而科技不斷推陳出新，隨之而來的巨量資料使資料中心產業面臨急速永續轉型的挑戰。施耐德電機的能源解決方案著重於轉能、節能、控能與儲能四大主軸，無論是面對廠房、大樓、資料中心或高科技產業等，都有不同的因應解決方案。想要提升能源使用，唯有著手擬訂資訊機房的優化，透過數位化方案找到關鍵問題對症下藥，企業才能適應降低未來高昂電費所帶來的衝擊，維持穩健營運。」

施耐德電機攜手國眾電腦部署數位化且智慧化的機房解決方案，逐步落實零碳未來。

為協助企業部署智慧化解決方案，施耐德電機選擇與擁有30多年台灣在地資源規畫及整合經驗的國眾電腦合作，一同優化台灣企業能源使用效益，往淨零碳排的未來邁進。 國眾電腦董事長王超群說， 「施耐德電機是法國百年企業，品質和整合能力都相當優秀，管理上也容易上手。」為滿足客戶需求，國眾電腦引進施耐德電機的資料中心解決方案，成功協助客戶達成降低碳排的目標。他期待未來能與施耐德電機繼續深化合作，持續協助更多企業朝永續目標轉型。

資料中心堪稱現今數位世界的骨幹，然而同時也是企業用電與能耗的大宗，施耐德電機關鍵電力&永續部門總經理黃建棠也分享，施耐德電機攜手國眾電腦期望助力客戶佈局新一代資料中心，其應具備即時整合、AI節能、預測分析三大關鍵，落實綠色機房理念、逐步邁向淨零碳排。

關鍵一為即時整合：打造資料中心的戰情室

為了優化資料中心的營運表現，施耐德電機AVEVA™系統平台提供不同的數據收集、分析、建模和可視化的資料管理解決方案，而AVEVA™的統一營運中心（UOC，Unified Operations Center）就如同資料中心的戰情中心一般，所有資訊都能在同一頁面中一覽無遺。同時，還可協助整合控制異品牌edge資料，並建立端到端即時營運可視性。此外，搭配AVEVA™的PI系統解決方案，可收集、豐富、儲存和取得即時營運數據，協助企業提高安全性和營運效率，並做出明智且快速的決策。

施耐德電機透過AVEVA™資料管理解決方案，助力網站上擁有超過11億個產品的eBay追蹤和管理不間斷的交易流。作為eBay所有IoT軟體開發與基礎設施管理的即時監控平台，AVEVA™系統平台讓eBay因此更深入了解電源、冷卻狀態以及預測未來容量的需求。同時，效率極高的AVEVA™更成功協助eBay將配置項目所需的時間從兩週縮短至四小時。

關鍵二為AI節能：智慧型製冷優化，實現最低能源消耗

空調系統為資料中心最耗能的系統之一，傳統資料中心需花費大量的電力和成本進行降溫。施耐德電機的AI智能空調優化系統製冷優化（Cooling Optimize）能有效偵測現場環境溫度，即時調節空調設備運轉，且可透過AI自我學習，使能源供給貼近真實需求，減少能源浪費，並實現最低能源消耗。

關鍵三為預測分析：以雲端為基礎，有效管理機房設施

施耐德電機研發業界首款雲端式的資料中心基礎設施管理軟體DCIM3.0（DCIM，Data center information management），協助有效管理機房設施，一步步打造智慧機房。DCIM3.0透過大數據對設備做預測分析，預測設備或電池故障時間，讓機房管理者盡早採取防範措施，大幅降低資料中心停機風險。同時也可透過模擬影響分析，檢視機房備援的可靠度，以及預測資料中心停機的潛在風險。