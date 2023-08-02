資策會共創生活實驗室Open Day 跨域盛會大秀創意

資策會生活實驗室（Living Lab）從2008年起，歷經推廣、實證與開放共創等三個階段，以推廣科技服務為出發點，逐步成為以使用者為核心的創新實證基地。秉持著創新與彈性精神，如今，Living Lab已進化成Living Lab+（共創生活實驗室）。在資策會於8/1-8/3舉辦44週年會慶系列活動III Plus之際，8月2日登場的是「Living Lab+Open Day」活動，以「體驗」為軸心、「跨域」為半徑，展出包括沉浸體驗、智慧運動健康及生活智慧機台等三大主題，逾20項展出內容，跨域盛會大秀創意，不僅讓與會貴賓收穫滿滿，也展現轉型之成果。

Living Lab+Open Day活動邀請包括臺北自來水事業處、台灣區電機電子工業同業公會、台北市電腦公會、中華展演文創發展協會、文化科技、運動科技新創等逾百位貴賓與會，數位發展部數位產業署（產業署）署長呂正華也親臨現場進行體驗。

資策會執行長卓政宏指出，今年適逢資策會44週年，為打造可信任的社會，資策會以「數位信任」（Digital Trust）為主軸，舉辦一系列活動，近年來，隨著數位化範圍擴展，由網路、數據引起的資安風險和威脅對個人及企業組織的營運帶來立即而全面的衝擊，值得各界重視。

數位部產業署署長呂正華(右2)於資策會「Living Lab+Open Day」活動中體驗互動科技。圖/資策會提供

扣合著「數位信任」的議題，在創新、開放共創的環境中，更應注重「Trust by Design」（信任設計），從服務設計、產品雛型、實證驗測、都要符合合規、法遵、國際標準及驗證準則，避免供需雙方產生誤解，建立可信任的商業環境。卓政宏強調，在Living Lab+現場展出包括AI、AR/XR、服務型機器人、沉浸式內容、體感互動等技術，在服務設計之初，亟需將信任與安全議題考量在內，若能建立值得信賴的數位創新實證環境，將使得數位科技供需雙方都能獲益，創造多贏局面。

資策會數位轉型研究院（數轉院）院長林玉凡表示，Living Lab+是結合創新實證與使用者為中心的服務機制，並運用設計創新思維，希望能打造出最具影響力的數位轉型與服務設計創新機構。資策會為邁向第三方服務機構，去（2022）年進行組織轉型，數轉院成立迄今甫滿週年，林玉凡也以4D，即洞悉未來（Demand forecasts）、應用調適（Design thinking）、穩健生態（DevSecOps Tools）及國合擴散（Diffusion）來說明數轉院的四大任務，從消費者的需求調查著手，掌握未來趨勢，運用服務設計及開元快製工具，協助建構產業生態圈，將解決方案/服務擴散到海外市場，促進企業加速轉型。

資策會數轉院舉辦「Living Lab+Open Day」活動，邀請業界貴賓共襄盛舉，圖為貴賓合影，第一排左起為：真茂科技董事長林燕山、資策會數轉院院長林玉凡、台北市電腦公會副總幹事張永美、資策會副執行長蕭博仁、資策會執行長卓政宏、臺北自來水處處長范煥英、臺北自來水處科長馬瑞鴻、資策會副執行長楊仁達、電電公會副秘書長呂正欽。圖/資策會提供

事實上，Living Lab+就是企業產品/服務出海的第一步，在創新實證基地進行概念驗證（POC）、服務驗證（POS）、商業驗證（POB），最後做到生態驗證（POE），從第一哩到最後一哩，都有資策會轉型顧問以軟體賦能產業轉型的身影，今日Living Lab+Open Day所展示的技術應用/服務，即是數轉院與企業共同努力的成果。此次展出內容分為沉浸體驗、智慧運動健康及生活智慧機台等三大主題：

沉浸體驗區：於Living Lab+2樓主展場展出，包括AI語音互動展示、智能送餐機器人、沉浸式虛擬直播攝影棚、Xrt虛實融合導覽系統、肩背式電子紙看板、結合時下最熱門的生成式AI（AICG）企業知識庫Q&A智能客服，同時，也設有AR互動體驗，民眾可在平板或手機上書寫祝福吉祥話之後，上傳至郭雪湖畫作「南街殷賑」裡的旗幟共同展示，虛實整合帶來全新體驗。

智慧運動健康區：展示位於14樓健身中心，包括飛輪、橢圓機VR互動體感健身、腳踏車虛擬教練、運動地墊遊戲平台、uGym輕艇激流、元宇宙看診等。

生活智慧機台區：一樓展區除了有微型無人商店、智慧扭蛋機外，也展示裸式3D螢幕呈現「XR桐花雪」，讓與會貴賓於炎炎夏日中，在虛擬桐花雪中感受一絲透心清涼。

Living Lab+作為創新開放的實證場域，藉由本次 Open Day的舉辦，期望透過數位科技實證展示成果，帶動跨域創新發展。