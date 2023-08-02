熙特爾儲能即戰力爆發 獨創AI雲平台進駐南軟戰情中心

儲能服務商熙特爾新能源，近年於綠能產業展露頭角！熙特爾甫於7月底正式進駐南港軟體科學園區，對外宣布引領EMS電能管理系統團隊，為企業發展寫下新里程碑。

熙特爾進駐當天舉辦盛大迎賓酒會，現場蒞臨近百位重量級貴賓，包括太陽光電龍頭中租能源、關係企業立德電子、協禾國際董事長、資育公司董事長、矽谷創世集團，以及儲能安全認證單位工研院、台灣大電力、德國萊因TÜV及暐誠國際驗證，全球智慧能源管理領導公司施耐德，資通訊領導公司MOXA，電源供應器大廠台達電、大同重電、PE，有及光電、大三得光電，與熙特爾產學合作的臺大賽車隊等代表皆蒞臨祝賀，為企業新總部揭開完美序幕。

熙特爾於2017年創立迄今，深耕儲能專業領域，擁有七項專利與發明技術，更以新創經營模式壯大版圖。此次進駐南港軟體科學園區後，首度對外曝光戰情中心「SEETEL雲平台」備受外界驚艷！

此套即時智慧管理系統由熙特爾團隊歷時五年獨家研發完成，結合EMS電能管理系統、維運BIM、以及AI人工智慧等大數據分析，不僅能透過即時數據監控，提供最佳化演算並延長儲能產品週期，更導入儲能案場模擬功能以及AR(擴增實境)技術，有效建立標準作業流程、提升管理品質，為業界首創。

熙特爾於進駐當天舉辦盛大迎賓酒會，現場蒞臨近百位重量級貴賓座無虛席，也為企業新總部揭開完美序幕。圖／業者提供

董事長林聖澤表示：「熙特爾團隊秉持創新腳步，打造出具有事前預測、即時反應分析的SEETEL智慧系統，它不僅整合系統大量資訊，將儲能系統持續維持在最佳反應時間，為合作夥伴提供高效率維運量能。而我們透過這套系統為台電執行能力做深入測試，創造出一天同時完成四個儲能案場的監控紀錄，這不僅創下業界儲能維運管理即戰力之最，也為熙特爾樹立全新里程碑。」

熙特爾營運規模持續成長，總經理陳伯勳則表示：「今年是我們大躍進的一年，因應全球儲能需求提升，熙特爾不只選擇入駐了南港軟體科學園區，更預計在今年擴展30%內部人才需求，期許透過更多專業人才加入，打造最完整儲能維運團隊，讓熙特爾未來能成為國內首屈一指儲能一站式服務品牌。」

熙特爾將持續提供最安全、高品質、高效能與穩定之專業儲能規劃與服務，並持續優化EMS運算能力，協助台灣提升儲能產業競爭力，以實踐2050淨零排放與電力自由化長遠目標。