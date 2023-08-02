虎尾科大與土耳其航天大學進行無人機載具技術交流

國立虎尾科技大學於2日接待土耳其航天大學（University of the Turkish Aeronautical Association，簡稱航天大學)團隊蒞校，開啟無人載具技術為期二週的暑期交換研習，針對無人載具研發與應用進行學術交流，外交部亞西及非洲司司長賀忠義特地前來共襄盛舉。

亞西及非洲司司長賀忠義表示，這次活動是台灣與土耳其科技和教育合作的又一個里程碑，虎科大與土耳其航天大學對於如何使兩國學生在專業上有更多的獲益外，也針對無人載具在眾多行業與領域進行討論，因此土耳其和台灣不僅限於教育交流，更有其他合作推進，這次土耳其青年學子來到這裡，也相信能感受到台灣的熱情好客與友誼。

虎科大校長張信良（左）代表致贈紀念品予航天大學無人機研發中心主任Masoud LATIFINAVID（中）與教授Hamit TEKİN。圖／黃全興

土耳其航天大學看重虎科大無人機研發亮點，今(112)年暑假特派該校研發中心主任Masoud LATIFINAVID率領師生團隊拜會虎科大，整合兩校師資優勢，針對無人載具專業理論及實作應用進行學術交流，這也是土耳其無人載具學術訪問團的首批來台交流的師生團隊。

虎科大召集工程學院跨領域教師團隊接待交流，結合飛機工程系、材料科學與工程系、電子工程系與動力機械工程系教師，提供無人載具設計及飛行操作、半導體製造技術、脈衝雷射、太陽能電池與內燃機等無人載具技術與實務應用課程，同時導入台灣優勢產業技術及實踐經驗，其中無人載具應用並含括虎科大研發2U立方衛星專案討論及交流。

虎科大與土耳其航天大學無人機技術交流師生及貴賓合影。圖／黃全興

研習課程並邀請經緯航太科技及土耳其Fly BVLOS Technology等企業菁英進行授課，同時安排航天大學訪問團至虎科大維運的嘉義亞創中心及亞航與無人機專業研發人員實體交流。經緯航太董事長羅正方表示，此次參與研習的學生，也將成為經緯航太與Fly BVLOS Technology兩家企業重點延攬人才。

虎科大校長張信良指出，該校在航天大學訪問後，也將於8月21日立即派遣師生團隊，由研究發展處處長楊授印率領2名專任教師及10位學生，進行長達2週技術訓練，期許透過雙方產學研交流，深化無人載具新創技術發展與國際人才培育，促進台灣無人機產業發展。

土耳其航天大學由無人機研發中心主任Masoud LATIFINAVID教授承諾，校方將針對無人機飛控系統、結構改裝與製造實務與虎科大充分交流，包括複合材料於航太產業的應用、無人機組裝、增材製造技術與群體智慧於無人載具之應用，從智慧科技、新興材料及生產方式革新對國防應用、經濟與環境影響等面向，跨域整合學生專業知識。