台日共創「亞洲XR創星金點大賞」頒獎典禮 8/11元宇宙新星出爐

第二屆「亞洲XR創星金點大賞（Asia XR Golden Awards）頒獎典禮」將於8月11日下午1點假NUZONE 展演空間閃亮登場，集結22位學、業界重量級評審，共同評選出共33家企業、近百件台灣XR新創團隊與學生參賽作品及服務，最終獲獎的XR元宇宙新星即將出爐。

近百件優秀作品中脫穎而出 最終15家XR潛力新星隆重揭曉

有「XR 奧斯卡」美譽的「亞洲 XR 創星金點大賞（Asia XR Golden Awards）」國發會指導、Startup Island TAIWAN 全力支持，以及TAVAR 台灣虛擬及擴增實境產業協會主辦、XR EXPRESS Taiwan共同推動。此屆「亞洲XR創星金點大賞」於徵件期間共收到近百件投件作品，投件單位包括新創團隊、大專院校及個人。

台灣區決賽將於8月10日進行簡報Pitch Day，於8月11日頒獎典禮公布得獎者，依照三大類別「元宇宙產業應用類」、「元宇宙未來內容類」、「元宇宙技術創新類」評選，另特設「評審團大獎」及「校園菁英獎」，總共頒發15個獎項。15組優勝隊伍將有機會於 12 月中旬赴日參加亞洲總決賽，進行產品展示及商拓交流。

國內企業共同支持 打造元宇宙產業生態圈

完善元宇宙產業的重要元素包含XR、5G、AI、雲端及區塊鏈等，而未來元宇宙市場的需要，絕非只是專研單項技術就能達成，更必須要擁有跨業整合力。「亞洲 XR 創星金點大賞」期盼能徵集XR相關應用，拔擢具前瞻性XR創新產品，希望能藉此活動鼓勵廠商完成跨域整合，如結合XR與AI，或將XR應用在5G場域等，更加活絡元宇宙生態圈的產業發展。

今年「亞洲XR創星金點大賞」獲得台灣大哥大企業服務大力支持，台灣大哥大以「超5G策略」全面擴大競爭力，並積極佈局物聯網服務，以創新研發能力全面投入5G應用，提供世界級的資訊安全防護。另外，遠傳電信、維亞娛樂等企業亦慷慨贊助，台灣XR智能產業發展協會及AWS Startups齊心推動。集結眾多國內企業支持，透過多元管道，共同挖掘出台灣最具潛力的XR創意新星。

台日共創 亞太地區最盛大的 XR 競賽

「亞洲XR創星金點大賞」主辦單位TAVAR 協會，特別攜手日本XR 組織「XR Consortium」及日本最大 XR 及 VTuber 專營媒體「MoguraVR」，共創亞太地區最盛大的 XR 創新大賽，並跨海力邀強大評審團隊於8月中來台。陣容堅強包含MoguraVR 創辦人兼總編輯久保田瞬、大型場域加速器 Knowledge Capital 集團總監野村卓也、日本元宇宙產業協會 Metaverse Japan 代表理事長馬渕邦美等貴賓。

8月10日決賽當天，入圍團隊將使出渾身解數，以國際市場發展潛力及完整商模力搏專業台日評審團青睞，爭取12月前往日本參加XR KAIGI商拓展出機會。入圍團隊作品將在11日於NUZONE展演空間Demo展出，當天三位重量級日本貴賓除了頒獎、勉勵優勝隊伍外，也將帶來日本最新的XR及新創科技圈趨勢，並分享接軌國際市場的方向與建議。