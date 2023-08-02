商檢中心溫室氣體授證暨淨零元年儀式啟動

為響應政府推動淨零減碳政策，彰顯對於永續發展的承諾與努力，財團法人台灣商品檢測驗證中心(商檢中心ETC)於今(2023)年8月1日邀請經濟部標準檢驗局(簡稱標準局)謝翰璋代理局長及曾參與溫室氣體查證的15家廠商共襄盛舉「淨零元年暨廠商聯合獲證儀式」。

謝代局長致詞時首先分享推動淨零減碳政策，並強調發展再生能源，推動再生能源憑證電證合一，才能預防漂綠，達到減碳兼治標本之綜效。另外也感謝國內相關法人機構能夠配合標準局的要求，在去年半年的時間內就順利取得全國認證基金會(TAF)查證機構資格，及於今年取得環保署許可，可以協助國內的企業進行查證的工作。溫室氣體盤查是採取科學的方法，在產品製造的過程使用多少電力、原料生產是否會排放溫室氣體，必須先經過盤查，計算碳排量，掌握基準值，才可以進一步的提出降低排放量的對策。謝代局長表示，隨著智慧化發展的趨勢，未來將朝向數位盤查與查證的模式來推動，同時也鼓勵中小企業多使用綠電以達到減碳的目標。

商檢中心林育堯執行長(第一排左三)、標準局謝翰璋代局長(第一排左二)及臺科大郭財吉教授(第一排右三)與授證廠商合影。圖／商檢中心提供

參加授證的15家廠商包括山健包裝股份有限公司、台灣氯乙烯工業股份有限公司、芎林鄉農會、亞式股份有限公司、京揚國際股份有限公司、宜進實業股份有限公司、金元福包裝企業股份有限公司、金門海峽開發股份有限公司、金鍛工業股份有限公司、冠德建設股份有限公司、翔新企業股份有限公司、源潤豐鑄造股份有限公司、雷舍商務鑑價有限公司、臺灣湯淺電池股份有限公司宜蘭廠及寰靖綠色科技股份有限公司等，由商檢中心林育堯執行長頒發溫室氣體查證聲明給各廠商，感謝他們在永續發展與淨零減碳所做的努力與成果。

商檢中心林育堯執行長(第一排左三)、標準局謝翰璋代局長(第一排右三)及臺科大郭財吉教授(第一排左二)與全體授證廠商大合照。圖／商檢中心提供

商檢中心林執行長表示，實現淨零目標是一個長期的、持續不斷的過程，現在努力都只是起步，檢測驗證產業身為產品供應鏈重要的一環，我們也積極投入溫室氣體盤查的工作，並擴建查證機構之量能領域，希望能鼓勵和支持更多產業加入淨零的行列，持續協助國內產業界的發展。