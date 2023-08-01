改善製程 實現工具機淨零目標
企業面對碳焦慮問題該如何 因應呢？台灣工具機產業在全世界舉足輕重，碳中和的衝擊可說是首當其衝的產業。臺灣數位企業總會理事長，台中精機總經理室協理黃怡穎出席「碳權交易來了」論壇高雄場時坦言台中精機目前還在能源管理與溫盤階段。 黃怡穎說，台中精機自2013 年就開始著手推動智慧化綠 能工廠，同時在內部流程進行數位轉型，由上而下建立員工共識，設3G目標，逐步實現淨零轉型。
黃怡穎分享，台中精機的3G分別為Green Factory的集智能化 、綠能化、現代化的典範工廠 ;Green Machine的綠色產品 發展、創造高產品附加價值; Green Goal發展數位與永續雙 效合一的雙軌轉型。除了台中 精機本身落實綠色生產外，黃 怡穎說，我們也把方法論與路 徑圖延續到供應商與客戶，成 立零碳供應鏈推動計畫。
台灣工具機暨零組件公會理事長、永進機械總經理陳伯佳出席 「碳權交易來了」論壇台中場時分析，工具機生產過程中耗電量並不會太大，主要是消費者使用 的耗電量達9成5以上，因此，透過台灣工具機暨零組件公會發表白皮書，推動綠色(GX)和數位 (DX)轉型，製造出讓客戶節能 減碳的產品，讓機台上能收集到 相關數據，以進行AI分析，讓產品使用者能用更少的能源做出 同樣的事情。
陳伯佳也以「數位雙生」理 念推到公會800多家會員，讓 生產線運用數位模擬方式達到 99.99%生產準確性，降低不必要的生產毀損。陳伯佳認為 ，要實現2050年淨零，對工具機產業，最大幫助是製程改善 ，他評估若能朝雙軸智造邁進 ，2030年就能實現減碳20%。