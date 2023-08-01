改善製程 實現工具機淨零目標

企業面對碳焦慮問題該如何 因應呢？台灣工具機產業在全世界舉足輕重，碳中和的衝擊可說是首當其衝的產業。臺灣數位企業總會理事長，台中精機總經理室協理黃怡穎出席「碳權交易來了」論壇高雄場時坦言台中精機目前還在能源管理與溫盤階段。 黃怡穎說，台中精機自2013 年就開始著手推動智慧化綠 能工廠，同時在內部流程進行數位轉型，由上而下建立員工共識，設3G目標，逐步實現淨零轉型。

黃怡穎分享，台中精機的3G分別為Green Factory的集智能化 、綠能化、現代化的典範工廠 ;Green Machine的綠色產品 發展、創造高產品附加價值; Green Goal發展數位與永續雙 效合一的雙軌轉型。除了台中 精機本身落實綠色生產外，黃 怡穎說，我們也把方法論與路 徑圖延續到供應商與客戶，成 立零碳供應鏈推動計畫。

台中精機總經理室協理黃怡穎分享實現淨零的經驗與做法。圖／蔡淑芬攝

台灣工具機暨零組件公會理事長、永進機械總經理陳伯佳出席 「碳權交易來了」論壇台中場時分析，工具機生產過程中耗電量並不會太大，主要是消費者使用 的耗電量達9成5以上，因此，透過台灣工具機暨零組件公會發表白皮書，推動綠色(GX)和數位 (DX)轉型，製造出讓客戶節能 減碳的產品，讓機台上能收集到 相關數據，以進行AI分析，讓產品使用者能用更少的能源做出 同樣的事情。

台灣工具機暨零組件公會理事長陳伯佳推動工具機同業落實數位雙生，實現淨零。圖／蔡淑芬攝

陳伯佳也以「數位雙生」理 念推到公會800多家會員，讓 生產線運用數位模擬方式達到 99.99%生產準確性，降低不必要的生產毀損。陳伯佳認為 ，要實現2050年淨零，對工具機產業，最大幫助是製程改善 ，他評估若能朝雙軸智造邁進 ，2030年就能實現減碳20%。