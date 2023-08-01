企業轉型 不容忽視碳資產管理

2022年世界經濟論壇指出，企業經營未來恐將面臨十大風險，其中半數風險與自然環境及氣候息息相關，台灣碳資產總經理劉德安認為，企業必須盡早著手綠色轉型。不過，企業千萬別為了碳權而碳權，若自行生產碳權所付出的成本高於碳交易市場價格，建議直接透過碳權市場交易取得，是較為有效率的做法；而且碳權交易過程中，也應該同時逐步實現企業的碳資產價值。

劉德安指出，淨零碳排已是國際必然趨勢，從而帶來實質影響，全球企業將面臨碳稅、碳成本增加的壓力。舉例來說，歐盟祭出碳邊境調整機制(CBAM)，今年10月開始試行，2027年正式實施，未來高碳排產業出口至歐盟的商品將被課徵碳關稅，計價方式採用絕對碳排量乘以ETS(碳排放交易系統)每周平均碳稅。

又如美國推動清潔競爭法案(CCA)，美國財政部會根據申報資料計算各商品的平均碳含量，超過該行業碳排放強度基準線，將課徵碳稅，2024年開始實施，碳稅每噸55美元，年漲幅5%，2025年開始逐年調降基準線。

無論歐盟或美國的碳關稅計算方式，對於無法降低商品碳排放強度的企業，成本將逐年增加，對於台灣廠商來說，是一大警訊。因為兩者皆為台廠重要出口國，2021年資料顯示，美國及歐盟分別是台灣第三大及第四大出口市場，出口貿易金額分別657億美元、318億美元。因此，國內企業必須開始重視綠色轉型，若不如此，恐將對於企業生存造成重大威脅。

劉德安進一步分析，綠色轉型中，企業可以自行生產碳權，包括使用循環經濟、善用科技移除減量等等，然而並非所有公司皆適用。倘若生產碳權成本過高，還不如至碳交易市場購買碳權，相對有效。尤其根據世界銀行定義，台灣屬於已開發國家，也並非是資源貿易大國，企業自行生產碳權並不容易。

除了碳權之外，企業同時也應該注重碳資產管理，因為兩者息息相關。何謂碳資產？就廣義來說，企業透過交易、技術創新或其他事項形成的，由企業擁有或者控制的預期能給企業帶來經濟利益的，與碳減排相關的資源；就狹義而言，碳資產則是指在強制碳排放權交易機制或者自願減排交易機制下，產生的可直接或間接影響組織溫室氣體排放的碳排放配額、減排信用。

而碳資產具有稀缺性、消耗性及投資性，除了可以作為商品在不同的企業、國家或其他主體間，進行買賣交易，還具有金融屬性，目前國外已有碳信託、碳ETF、碳期貨、碳保險等相關碳金融工具。

在淨零的時代下，企業的經營永續，更應該關注國際及國內的法規上碳排放的要求，同時企業應該從財物價值、業務價值、無形資產價值、管理價值等四個方面有效發揮企業碳資產價值，真正開始實現企業的綠色轉型的綜效。在可見的未來政府、企業乃至於個人都將關注全球永續議題，當如果人人都有一本碳存摺時，才能真正的為地球盡一份心力，實現永續轉型！