李堅明：學習國際經驗 活絡國內碳交易

有台灣碳權交易之父的台北大學自然資源與環境管理研究所教授李堅明認為台灣可以學習經驗，活動碳交易。圖／蔡淑芬攝

台北大學自然資源與環境管理研究所教授李堅明出席「碳權交易來了」論壇時指出，台灣每年出口金額超過4,500億美元，為全球重要供應鏈，因此，邁向2050年淨零排放，台灣應該學習國際經驗，建立台灣模式的《巴黎協定第六條》，納入國際自願性碳權抵減碳費機制，利用碳權交易所觸動台灣淨零機會。

根據聯合國政府間氣候變遷專門委員會(IPCC) 減排路徑，2030年全球氣體排放量必須比2019年減少43%，才能將升溫控制在攝氏1.5度，如今僅降低7%，與目標差距6倍，任務十分艱難。

李堅明說，主要原因為減碳的先天限制，致使全球減碳雄心減弱。首先是碳鎖定問題：礙於使用年限關係，設備不容易更換，例如製程設備約20~30年使用壽命，而且成本昂貴，無法幾年就汰換一次。即使可以藉由碳定價促進設備更新，然而碳價動輒百元以上，才足以汰換老舊設備，執行上有所難度，此為困境之一。

二是減碳成本高：企業內部減碳成本，包括節能設備、製程改善等，長期下來，每噸CO2e(二氧化碳當量)約6,000~7,000元，成本昂貴。雖然可以購買綠電、綠證憑證，但也不便宜，購買綠電憑證兩張，減1噸CO2e約10,000~20,000元。

為了解決上述之困境，碳交易成為擴大氣候解方的機會；減碳問題必須以全球角度解決，國際間需要緊密合作，全球均須依據國際貿易的比較利益原則，專業化分工，布局碳權經營。其次是應用碳權交易，給予綠色議價紅利(碳價)，支持減碳雄心，等待昂貴減碳科技成熟。

由於全球發展碳交易超過20年，市場規模已達8500億美元；反觀台灣，今年8月7日才成立碳權交易所，落後世界20年左右。李堅明認為，台灣應該學習國際經驗，例如瑞士與新加坡等實施碳稅國家，均已納入國際自願性碳權，其中，瑞士允許12%碳權抵減碳稅，新加坡政府則與Verra簽屬備忘錄，同意新加坡企業可以5%的VCS碳權抵減碳稅。

因此，李堅明建議，台灣可以建立台灣模式的《巴黎協定第六條》，納入國際性自願性碳權抵減碳費，界定與認定合格的國際自願性碳權(例如流通性大及具公信力的VCS及GS），並擴大抵換比例，提高企業減碳雄心，同時，也能夠促進國家减量目標的達成，達到雙贏的局面。

由於溫室氣體減排是全球議題，台灣亦需要與國際緊密合作，因此建議環評增量抵減應開放高品質國際自願性碳權(如VCS及Gold Standard)；同時可以提高國際碳權抵換比例(碳費與環評增量)，提供企業全球布局碳權機會，創造更高全球減碳影響力，以及助力企業ESG。此外，對於有雄心達到自主減量計畫的企業，應該免徵碳費，避免不正義的二次成本負擔，促進企業專注減碳努力，降低企業碳焦慮。

文 蔡淑芬

工商時報