李堅明：學習國際經驗 活絡國內碳交易

台北大學自然資源與環境管理研究所教授李堅明出席「碳權交易來了」論壇時指出，台灣每年出口金額超過4,500億美元，為全球重要供應鏈，因此，邁向2050年淨零排放，台灣應該學習國際經驗，建立台灣模式的《巴黎協定第六條》，納入國際自願性碳權抵減碳費機制，利用碳權交易所觸動台灣淨零機會。

根據聯合國政府間氣候變遷專門委員會(IPCC) 減排路徑，2030年全球氣體排放量必須比2019年減少43%，才能將升溫控制在攝氏1.5度，如今僅降低7%，與目標差距6倍，任務十分艱難。

李堅明說，主要原因為減碳的先天限制，致使全球減碳雄心減弱。首先是碳鎖定問題：礙於使用年限關係，設備不容易更換，例如製程設備約20~30年使用壽命，而且成本昂貴，無法幾年就汰換一次。即使可以藉由碳定價促進設備更新，然而碳價動輒百元以上，才足以汰換老舊設備，執行上有所難度，此為困境之一。

二是減碳成本高：企業內部減碳成本，包括節能設備、製程改善等，長期下來，每噸CO2e(二氧化碳當量)約6,000~7,000元，成本昂貴。雖然可以購買綠電、綠證憑證，但也不便宜，購買綠電憑證兩張，減1噸CO2e約10,000~20,000元。

為了解決上述之困境，碳交易成為擴大氣候解方的機會；減碳問題必須以全球角度解決，國際間需要緊密合作，全球均須依據國際貿易的比較利益原則，專業化分工，布局碳權經營。其次是應用碳權交易，給予綠色議價紅利(碳價)，支持減碳雄心，等待昂貴減碳科技成熟。

由於全球發展碳交易超過20年，市場規模已達8500億美元；反觀台灣，今年8月7日才成立碳權交易所，落後世界20年左右。李堅明認為，台灣應該學習國際經驗，例如瑞士與新加坡等實施碳稅國家，均已納入國際自願性碳權，其中，瑞士允許12%碳權抵減碳稅，新加坡政府則與Verra簽屬備忘錄，同意新加坡企業可以5%的VCS碳權抵減碳稅。

因此，李堅明建議，台灣可以建立台灣模式的《巴黎協定第六條》，納入國際性自願性碳權抵減碳費，界定與認定合格的國際自願性碳權(例如流通性大及具公信力的VCS及GS），並擴大抵換比例，提高企業減碳雄心，同時，也能夠促進國家减量目標的達成，達到雙贏的局面。

由於溫室氣體減排是全球議題，台灣亦需要與國際緊密合作，因此建議環評增量抵減應開放高品質國際自願性碳權(如VCS及Gold Standard)；同時可以提高國際碳權抵換比例(碳費與環評增量)，提供企業全球布局碳權機會，創造更高全球減碳影響力，以及助力企業ESG。此外，對於有雄心達到自主減量計畫的企業，應該免徵碳費，避免不正義的二次成本負擔，促進企業專注減碳努力，降低企業碳焦慮。