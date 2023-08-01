設碳排機制緩解企業碳憂慮

從學習與管理著手，建立新的商業模式，並借鏡新加坡經驗，迎向碳經濟時代

為人類永續生存問題，聯合國於2015年宣布「2030永續發展目標」（Sustainable Development Goals, SDGs），SDGs包含17項行動方案，自此，各國紛紛設定減碳目標及相關法案，如歐盟實施CBAM；美國推出潔淨能源法案等，蔡英文總統也承諾我國2050年達到淨零碳排目標。為此，台灣也預計2023年8月設立「台灣碳交易所」，讓企業排碳有成本時代來臨，根據環保署預估，全台將有500家廠家納入課徵碳費對象。

工商時報與台灣碳資產公司、台新金控、新加坡氣候影響力交易所（CIX）於7月26日與31日分別在高雄與台中共同舉辦「碳權交易來了！－從新加坡經驗看國際碳權交易趨勢論壇」，受到企業重視，論壇座無虛席。工商時報社長暨總編輯陳國瑋表示，現階段可以明顯感受到企業的「碳憂慮」，面對這樣的憂慮，只能靠學習和管理，也因此，辦理這兩場論壇極具重要性。

「碳權交易來了！」論壇日前在高雄舉辦，高雄市副市長羅達生（右5）出席致詞，並與主辦單位與演講者共同合影。圖/蔡淑芬攝

台灣碳資產董事長張三河指出，如本次論壇主題「碳權交易來了」，我們即將進入「碳經濟時代」，它不僅僅開啟一個新的商業模式，它更是一場戰爭，是一場人類對抗全球極端氣候的戰爭，未來企業將面對一場永續的賽局，比的是誰家的碳管理、永續管理比較好。台灣碳資產將支持企業，擔任背後的助手，協助企業共同面對淨零碳排的戰爭。

高雄副市長羅達生出席「碳權交易來了」論壇致詞。圖／蔡淑芬攝

高雄淨零達標 台灣就達標

高雄市副市長羅達生特別出席「碳權交易來」高雄場致詞，他說，推動淨零碳排要蘿蔔與棍子雙管齊下，高雄在兩方面都有著墨。事實上，全台灣碳排放佔比，高雄佔了20%，若台灣要達標淨零，一定要讓高雄先淨零，高雄能做到，台灣就沒有問題。高雄市政府過去幾年積極落實減碳目標，以前年為例，共減少了13%的碳排放量，我們預估到2030年可以跟中央政府目標一致，減少30%的碳排放量。

羅達生分析，高雄排碳來自工業部門，其中，最大的排碳大戶來自中鋼，佔40%，因此，高雄從碳盤查、碳技術發展、碳循環到碳交易，採有系統的方式推動，並致力推動低碳產業鏈，如智慧科技產業群聚，淨零科技示範產業等。

連結SDGs項目愈多 碳權價格愈高

兩場「碳權交易來了」論壇特別邀請亞洲最大碳權交易所-新加坡氣候影響力交易所（CIX）市場總監吳佳佳來台分享新加坡推動碳權交易的經驗。吳佳佳介紹自願性市場的碳權項目及種類。吳佳佳說，當今的碳權可分四大類別：避免自然界損失、基於技術的減排、基於自然的封存、基於技術的去除。目前碳權供應上，「避免自然界損失」和「基於技術的減排」項目較多，自然封存和技術去除項目非常少。

新加坡氣候影響力交易所（CIX）市場總監吳佳佳來台分享新加坡推動碳權交易的經驗。圖／蔡淑芬攝

吳佳佳說明，CIX會針對碳權 項目去篩選，篩選的衝量標準 ，則要看它連結聯合國的17項永 續目標多寡，如是否符合生物多 樣性或是對婦女權益保障等等。 CIX也召集專家、學者、國際買 家成立國際諮詢委員會，透過該 委員會評估新穎的碳權項目。 碳權如何訂價呢?吳佳佳分析 ，通常碳權的年份越新價格越高 ，但有些項目因天然碳匯高或涵 蓋較多的SDGs項目，年份雖不是 那麼新，卻很保值。她舉在CIX 掛牌的全球最大的藍碳專案為例 ，由於市場藍碳具稀少性，CIX 第一次拍賣25萬噸，當時採每噸 27.5美元，市場超額認購，反應 熱絡，到了2023年第二次拍賣時 ，CIX改採兩輪競標，有最低起 標價格，讓每個投標者都非常公 平。 吳佳佳再介紹位於中國安徽合 肥市的合滁植林項目，這個項目 除打造三萬公頃的森林外，還雇 用當地女性員工，促進當地婦女就業機會，兼保育當地綠孔雀，有生物多樣化功能，這個碳權專 案價值就很高。

企業若要在自願性市場取得碳 權實現碳中和，吳佳佳推薦可以 透過台灣碳資產跟CIX購買。她 說明，CIX交易平台採全英文形 式，台灣企業到CIX開戶有繁複 的開戶流程，若透過台灣碳資產 不僅不用自行開戶，還可以聚集台灣買家以團購競標方式，壓低 購買價格。