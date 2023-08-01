產業園區低碳轉型專案辦公室揭牌 工業區廠商聯合總會引領工業區邁向淨零碳排

聯合總會112年底目標400家廠商簽約，在金工中心、產基會及綠基會輔導下投入低碳轉型

中華民國工業區廠商聯合總會成立「產業園區低碳轉型專案辦公室」以協助工業區廠商邁向2050淨零碳排，8月1日聯合總會賴博司理事長、工業局連錦漳局長、加工出口區管理處楊伯耕處長共同主持落成揭牌儀式，包括法人代表、聯合總會前理事長、理監事及總會副理事長、各工業區廠協會理事長們一同見證，正式宣告引領工業區戮力推動低碳轉型。

參與產業園區低碳轉型專案辦公室揭牌貴賓，工業區廠商聯合總會常務理事常務理事廉蕙琦(左起)、副理事長董正宗、金工中心執行長賴永祥、加工處楊伯耕處長、總會理事長賴博司、工業局連錦漳局長、總會副理事長許正雲、監事會輔導主席翁登福等。圖／黃全興

賴博司理事長表示，在聯合總會協助下，目前與法人(金工中心、產基會及綠基會) 簽約進行低碳輔導廠家計有160家，目標在今(112)年底有400家廠商簽約。賴博司指出，淨零碳排趨勢已是企業無法逃避的課題，他鼓勵工業區廠商把握政府3年的經費補助專案，趕快投入淨零碳排工作。

工業局協助產業減碳 ，包括低碳輔導與個案補助及上限500萬經費汰換設備或系統

連錦漳局長在致詞中指出，針對2050淨零碳排，經濟部工業局已擬了許多協助產業減碳的具體做法，並與全國工業總會、工業區廠商聯合總會、工業策進會等三大工業團體合作，其中與工業區廠商是最為攸關的項目，包括低碳輔導與個案補助：輔導的部分，共有1800家名額，只要自付4萬元就能獲得三份重點報告書(智慧化、低碳化、碳盤查)；個案補助，則是10人以上企業都能申請上限500萬的政府經費，來汰換設備或系統，真正做到減碳。連局長特別感謝工業區廠商聯合總會成立「產業園區低碳轉型專案辦公室」，相信在工業區聯合總會、廠協會領航執行下，會有更多廠商願意投入低碳轉型。

賴博司理事長說，全台工業區有九成的廠商都是中小企業，很多中小企業很想參與淨零碳排行列，但需要有所指引搭接國際趨勢，中華民國工業區廠商聯合總會身為全台工業區廠商的領航者，開設「產業園區低碳轉型專案辦公室」後，將攜手90個工業區廠協會共同發揮力量，引領工業區邁向淨零碳排正確的路徑，由下而上所有工業區廠商都能透過專案辦公室獲得服務，取得經濟部工業局製造業低碳輔導相關計畫、溫室氣體盤查課程等政府資源，透過低碳轉型提升競爭力。

上月中(7/17)，工業區廠商聯合總會、臺中市大里工業區廠商協進會共同發起「大里工業區碳管理聯盟」，以大里工業區為圓心，擴展到週邊工業區，超過26家中小企業投入低碳轉型。「產業園區低碳轉型專案辦公室」成立後，亦將以大里案例為示範，作為全國工業區廠商面對氣候變遷因應調適的學習標竿，透過課程培力、政府資源與實地現地執行碳盤查，找出碳排放熱點，進而獲得智慧化、低碳化之改善建議，媒合數位轉型、淨零轉型解方和申請政府補助。

中華民國工業區廠商聯合總會為全台七大工商團體之一，涵蓋經濟部工業局轄下、縣市政府開發、民間自行開發的各類工業區以及部分加工出口區，本次成立「產業園區低碳轉型專案辦公室」，即是促進工業區廠商響應工業局產業升級轉型低碳化輔導計畫等政策與措施之最佳體現。