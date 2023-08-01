產學聯盟舉辦AI科技應用開發產品交流分享會

由國科會「智慧製造結合AI科技應用開發」產學聯盟與臺德科技協會共同主辦的產品分享與技術交流會7月25日在國立臺北科技大學世雄感恩演藝廳隆重舉行。此次盛會吸引了超過200位產官學研人士熱情參與，臺北科技大學任貽均副校長、數位產業署呂正華署長、馬來西亞投資局臺北辦事處Azhana處長，德國在台協會、德國經濟辦事處、國科會產業處等都派人參加，還有衆多成功企業家如：榮田精機、君國天下等董事長都親自到場支持，共同見證科技產業領域的最新發展與創新。

聯盟主持人兼協會理事長臺北科技大學丁振卿教授爲德國阿亨工業大學工程博士，回國以身作則帶領學生走向產業，努力建置一個產官學研的技術交流平台，希望帶著企業的活力回到學校幫忙帶動國內科技大學走向德國工業大學之路，擔負起協助企業進行產業升級，增加產業競爭力的責任。此次交流會中，六家優秀的廠商演講分享，展示其在AI產品技術、AIOT產品技術、ESG產品技術、CNC精密加工產品技術、儲能產品技術的研究成果和實踐經驗。與會者們得以深入了解這些前沿技術如何為產業帶來革命性的變革和提升。同時，現場還設置了15個攤位展示，各家公司展示了他們研發的最新產品和技術。這些展示不僅讓與會者近距離了解產品的特點與優勢，還促進了與業界專家的深入交流和合作。

聯盟主持人兼協會理事長臺北科技大學丁振卿教授致詞。圖／臺德科技協會提供

「智慧製造結合AI科技應用開發」產學聯盟與臺德科技協會這次共同主辦的產品分享與技術交流會是智慧製造領域的一大盛事，不僅為業界帶來啟發與成長，也推動了台灣智慧製造科技的國際交流與合作。這次活動的成功舉辦，再次彰顯了台灣在智慧製造和AI應用領域的領導地位，並為未來的科技發展奠定了更堅實的基礎。期待在未來的交流會中，我們能見證更多智慧製造技術的突破和創新，為產業發展與社會進步做出更大的貢獻。