2024智慧城市展SCSE-8/7日開始受理報名

第十一屆「智慧城市論壇暨展覽」（Smart City Summit & Expo，簡稱SCSE）將8月7日起開始受理報名。在全球淨零減碳的大趨勢之下，明年展會主題為數位與綠色雙軸轉型「Digital and Green Transformation」，期望引領所有廠商運用最新的AI、物聯網及大數據等最新資訊科技加快轉型的腳步，此項亞洲規模最大的智慧城市專業展會預期將有全球100位以上的城市首長來台交流城市轉型經驗及2500位的境外專業人士來台交流。台灣智慧城市產業聯盟將聯手與臺北市政府、桃園市政府及高雄市政府等三個共同主辦單位舉辦各項大型國際論壇以協助廠商拓展商機！

陳其邁市長引導外賓參觀高雄智慧城市願景館。圖/台北市電腦公會提供

另外，台北市電腦公會與國家發展委員會同步舉辦第二屆<2050淨零城市展>，積極以會展模式引領城市展開淨零路徑規劃與實踐，推動城市的綠色轉型及國家的能源轉型，讓台灣成為示範的零碳科技島。第二屆「2050淨零城市展」，以首屆之成果規模為基礎，擴大展出成果；並扣合2023年全球氣候峰會(COP)的淨零排放之議題，舉辦國際城市級氣候論壇之「淨零城市國際峰會」，展現臺灣引領全球邁向2050 淨零排放之能量，國發會、經濟部、環保署、國科會、內政部、交通部、金管會、工業局、技術處、能源局及中小企業處等政府部會都將呈現淨零減碳之作為與成果。誠摯邀請廠商共同參展與全球城市共同攜手創造更美好生活。

2024年智慧城市展以「數位轉型」及「綠色轉型」為雙軸核心，擴大與智慧建築、智慧交通、智慧能源、綠能永續以及5G AIOT的各項創新應用，吸引全球城市官員、電信運營商、系統整合商、物聯網服務供應商、解決方案供應商及各領域專業的用戶來訪參與，建構完整的智慧城市與物聯網的生態圈，歡迎您一起加入推動智慧城市及淨零城市的行列。

如欲進一步了解智慧城市展可洽台北市電腦公會02-25774249

〈台北場〉李先生，分機299〈高雄場〉廖小姐，分機254

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