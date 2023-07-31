賴副總統出席「臨海50領航台灣－新港都產業論壇」期盼推動以創新為驅動的經濟願景

副總統肯定臨海工業區廠商在發展經濟及促進就業上的卓越貢獻

臨海工業區廠商協進會7月31日下午假中鋼總部大樓舉辦「臨海50領航台灣－新港都產業論壇」，計有300位產官學研界領袖出席盛會。賴副總統在致詞中肯定臨海工業區創造就業機會、帶動經濟發展，成為臺灣工業發展的基礎。他期盼，推動以創新為驅動的經濟願景，讓臺灣在全世界重組的產業鏈中站穩腳步，同時幫助中小型企業數位轉型與淨零轉型，來因應氣候變遷與數位化的時代挑戰。

賴副總統與出席「臨海50領航台灣－新港都產業論壇」貴賓合影。圖／臨海工業區廠協會提供

論壇受到高度重視，包括高雄市長陳其邁、經濟部主任秘書陳怡鈴、加工出口區管理處楊伯耕處長、工業局副局長楊志清、中鋼董事長翁朝棟、金屬中心董事長林仁益、菲律賓台北貿易暨投資中心商務處長李安東（Anthony Rivera）、臨海工業區廠商協進會歷屆理事長及廠商代表熱烈出席盛會。

賴副總統表示，非常榮幸代表蔡總統出席「臨海50領航台灣-新港都產業論壇」，感謝臨海工業區所有的廠商與企業家的合作，不僅創造3.7萬個工作機會，每年也為臺灣創造約1兆元產值。更重要的是，1973年第一次石油危機，在臺灣十大建設願景之下，誕生這座臨海工業區，有煉油廠、煉鋼廠及造船廠等，不僅創造就業機會、帶動經濟發展，也成為臺灣工業發展的基礎，他要特別感謝大家的貢獻。

談到新港都產業的未來，賴副總統認為，高雄市有很好的企畫與藍圖，台積電等半導體產業都已經到高雄設廠。政府如何協助半導體、科技產業等新興科技在南臺灣壯大，是非常重要的。他說，高雄是火車頭，臺南可以幫助高雄，一起帶動臺灣整體發展，進一步達到區域均衡，相信這也是臺灣人民所樂見的。

臨海工業區廠協會理事長賴昭賢致詞。圖／臨海工業區廠協會提供

負責籌辦「臨海50領航台灣－新港都產業論壇」的廠協會理事長賴昭賢，特別籌資邀請財訊董事長謝金河、商研院董事長許添財進行專題演講。賴昭賢理事長期待用全面性的視野以及國際級的高度，透過國際趨勢、數據分析、商業模式以及數位轉型，讓過去以製造為基礎的大象，可以引入數位結合智慧輕輕起舞。

賴昭賢理事長於致詞中感謝各界盛情支持讓論壇圓滿成功，他也期待廠協會會員廠商攜手努力讓下一個50年的臨海航向藍海。