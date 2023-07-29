綠寶綠寶克蟲獲許可證

一直致力於生物農藥的研究與開發的綠寶生物科技公司，自成立以來經過十餘載的努力，成功研製出了具有卓越效果的生物農藥「綠寶克蟲-6%苦參鹼」。這款生物農藥，不僅是全國首支利用天然素材，中藥苦參的生物活性，所研製的植物保護製劑，更取得了農藥許可證，農藥製字第05971號。

綠寶公司表示，綠寶克蟲-6%苦參鹼，還通過了中興大學農產品驗證中心有機農業資材審認部門的審核，被授予有機證書-有機資審字第109007號。因其卓越的品質和效能，經農委會農糧署更核定為生物防治資材，並補助每年每公頃最高壹萬元，可見《綠寶克蟲-6%苦參鹼》生物農藥在農業領域的重要地位。

綠寶克蟲-6%苦參鹼，其生物農藥的主要成分為苦參鹼，這是一種提取自中藥苦參的天然素材。苦參鹼具有殺蟲抑菌，對農作物害蟲和病原菌有著明顯的抑製作用。當農民使用這款生物農藥時，它能夠有效殺滅害蟲，同時抑制病原菌的生長和繁殖。這種綜合性的效果有助於維護農作物的健康，減少農作物受到害蟲和病原菌侵害的損失，進而提高農產品的產量和品質。

綠寶克蟲-6%苦參鹼生物農藥是綠寶生物科技公司多年來的研究成果，它憑藉著利用天然素材中藥苦參的生物活性，成功研製出了這款優秀的植物保護製劑，有助於保護農作物的健康生長，提高農產品的產量和品質。未來，生物農藥將朝著更多樣化、高效能、環保性以及與化學農藥結合等方向發展，成為農業生產中不可或缺的重要支持，為農業的可持續發展做出更大的貢獻。綠寶官方網站www.gegastw.com.