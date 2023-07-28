第一線勇奪「台灣優良誠信企業獎」顧客服務滿意類肯定

繼榮獲2022年「卓越企業品質獎」後，大中華區領先的電信中立網路服務供應商第一線（DYXnet），再度勇奪中華優質企業經貿發展協會頒發的「台灣優良誠信企業獎」顧客服務滿意類。

台灣優良誠信企業獎經由台灣經貿單位、社團組織、工商學界菁英審查後遴選出得獎企業。該獎項為提升台灣優良企業品牌新形象，保持高度競爭力與優良信譽品牌，以E (環境永續Enviroment）、S（社會責任Social）、G（公司治理Governance）三大營運指標建立服務標竿，給予具有企業精神及社會責任使命的優良業者予以肯定，藉此鼓勵各行各業持續提供優質服務。第一線能獲此殊榮，具體展現在顧客服務領域的專業實力，實至名歸。

第一線在業界已超過20年經驗，堅持以客戶為導向的服務基本原則，在企業網路、雲端、資安、資料備份和基礎設施方面，皆有持認證的專家團隊為企業提供分析、部署與規劃。透過優秀技術和服務，為全球數千家企業客戶量身打造最完善的解決方案，其中產業涵蓋製造、零售、物流和金融等，獲得各界企業信賴。

第一線台灣業務銷售總監吳國儀表示:「對於台灣團隊的服務能力能獲得專業認可而感到非常榮幸。第一線非常重視顧客體驗，以提供差異化、服務彈性且具競爭力的服務為目標，因此能獲得客戶支持的主要因素。在經歷疫情封鎖和經濟重啟的狀態下，市場競爭更加激烈，未來會持續精進，成為企業最值得信賴的網路服務伙伴。」

第一線品質服務管理總監何俊賢補充說，第一線是大中華區首批取得ISO/IEC 27001資訊安全、ISO/IEC 20000-1國際 IT 服務管理以及ISO 9001國際品質管理認證的ICT服務供應商，積極建構符合國際標準的服務水平，以追求卓越的精神不斷優化服務品質，此次能獲此殊榮是給予團隊最大的鼓勵。

自1999 年創立以來，第一線深信科技是帶領企業邁向數位化未來的成功關鍵，致力為大中華及亞太區城市的企業客戶提供企業網路解決方案，包括多協議標籤交換的虛擬專用網路(MPLS network)、軟體定義廣域網路(SD-WAN)、網際網路連接、資料中心和網路安全解決方案等，並逐步延伸至雲端應用和軟體即服務(SaaS)方案透過優秀技術和服務，為客戶制定合適的解決方案。