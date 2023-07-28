本土(BATOM)深耕電動車EV傳動系統 期許成為業界領先者

深耕電動車EV傳動系統的本土股份有限公司(BATOM)，自1981年成立以來，在創辦人林森的苦心孤詣與總經理林益民前瞻擘畫下，2021年4 月即領先成功研發電動車二速齒輪箱，且榮獲第29屆國家磐石獎殊榮，近年，更通過國際電動車大廠的嚴苛試煉，成為合格一階Tier 1供應商，值此群雄並起之際，林益民豪情不減的說，未來仍將持續開發綠能產業與高階應用產品，並期許本土公司(BATOM)成為電動車EV業界的領先者。

秉持「卓越品質、客戶第一、永續經營」經營理念的本土公司，為確保所生產的減速機齒輪、汽車、沙灘車及高爾夫球車傳動齒輪、行星減速齒輪組、醫療器材傳動機構及齒輪箱及航太齒輪等各項齒輪製品均能達到國際一流品質，先後通過多項國際品質認證如ISO9001 品質認證、IATF16949汽車業品質認證、AS9100 航太業品質認證、NADCAP航空特殊製程認證、ISO14001 環境保護認證、ISO45001 職業安全衛生管理認證及ISO/IEC 27001資安管理認證。

本土公司除在齒輪加工設備上投入重資導入最先進設備，在關鍵的熱處理領域，更擁有專業的核心技術和卓越的問題解決能力，除計畫投資設立CQI-9 熱處理廠，更引進多項檢測設備如微小維氏硬度機、金相顯微鏡及電子式洛氏硬度機，以確保產品達到最佳品質標準。值得一提的是，該公司熱處理小組亦通過航太熱處理特殊製程規範培訓，可輕鬆應對客戶提出的各種熱處理挑戰，更可協助制定最佳熱處理解決方案。

在ESG及SDGs方面，本土公司定訂的ESG 短中長期發展策略為，定期探討節能方案、最佳化耗電，提高生產效能及廠房建設與增設太陽能供電，減少非再生能源使用。在成果上，目前已發布國際ESG報告書，今年第3季預計取得RBA認證，以強化供應鏈責任，10月將啟動ISO14064-1碳盤查，強化外部能源消耗相關數據統計，積極致力實踐企業社會責任、國際接軌及淨零排碳，為企業永續發展及地球環保做出貢獻而努力。

本土公司(BATOM)致力於開發滿足電動車EV市場需求的電動變速箱。圖/本土公司