洛克威爾自動化攜手 Cytiva 搶攻製藥 4.0

共航智慧生技藍海商機

根據經濟部《2022 生技產業白皮書》，受疫情影響與政策推動，2021 年台灣生技醫藥產業成長率創近十年來新高，達 10.9%；許多科技廠商也積極布局智慧醫療市場，以延伸自身技術優勢並拓展創新商機，推動生技醫藥可望成為台灣下一個「護國神山」產業。全球工業自動化和資訊企業龍頭洛克威爾自動化與全球生命科學廠商 Cytiva 於 7 月 27 日至 7 月 30 日攜手參與 2023 亞洲生技大展（BioAsia Taiwan），展示雙方合作的一系列生技製藥業數位轉型方案（南港展覽館一館攤位 L717），期待加速製藥 4.0 改革進程，進而推動台灣生技產業搶攻國際市場。

製藥代工市場前景看俏 廠房數位韌性成發展關鍵

近年來藥廠為加速藥物上市時間，逐漸轉向從開發、製造到測試一站式服務的委託開發暨製造服務（CDMO）代工模式，2022 年台灣新制「生技新藥產業發展條例」更首度將 CDMO 納入獎勵對象，促使製藥業代工需求大增。然而以客戶需求為導向的代工生產模式，考驗產線靈活應對市場變化的能力，也顯現廠房具備數位韌性的重要性。

洛克威爾自動化智慧製造顧問林洺安表示：「憑藉多年在不同垂直產業的深耕經驗，我們將工業 4.0 的成功模式擴大至生技領域，導入智慧製造概念至製藥流程中，運用自動化技術與數位工具提升整體設備效率，並優化資源管理與串接各產線的異質資訊，提升產線面對需求之應變能力。期待藉由與 Cytiva 的緊密合作，為產業帶來端到端的數位轉型方案，體現生技產業自動化的價值。」

洛克威爾自動化與 Cytiva 於 7 月 27 日至 7 月 30 日攜手參與 2023 亞洲生技大展（南港展覽館一館攤位 L717），前瞻自動化與藥廠整合，加速製藥 4.0 改革進程。

Cytiva 自 2019 年以OEM合作夥伴身分加入洛克威爾自動化 PartnerNetwork™，結合生技醫藥和自動化的專業洞察，協助整合製藥設備與資訊系統，並導入先進技術至藥廠中。Cytiva 台灣總經理王家麒表示：「在製藥 4.0 時代，數位工具落實產線高生產力及效率至關重要，Cytiva 擁有百年的生技產業洞察和成熟的製程設備技術，加速藥廠數位研發進程和精實生產，能為患者提供更好的服務。期望加深與洛克威爾自動化的合作，深入在地市場發揮『In Region for Region』精神，持續發展完整 IT/OT 整合方案，共同邁入生技數位化時代。」

洛克威爾自動化聯袂 Cytiva 迎向生技商機 大秀前瞻藥廠整合解決方案

2023 BioAsia Taiwan 亞洲生技大展期間，洛克威爾自動化與 Cytiva 共同展出的解決方案包括：

一、藥品製程解決方案：洛克威爾自動化旗下 PlantPAx™ DCS 現代分散式控制系統，致力以數位工具優化工作流程並降低產線管理與維護成本，搭配 FactoryTalk™ Batch 介面進行生產流程的統一管理，產線得以執行批次控制及能源管理，落實高彈性和高品質製程。

二、數位化整合解決方案：為驅動產線數位化與流程標準化，企業導入針對生物科技產業開發的 FactoryTalk PharmaSuite™ 製造執行系統（MES）作為發展基礎，透過如電子批量紀錄（EBR）將紙本作業數位化，落實製造合規性、藉企業聯網（The Connected Enterprise）串聯企業營運和產線生產等數據，進一步分析與派送，協助打破產業數據孤島之困境，優化各產線的作業流程並加速產品上市時間。

三、環境管理方案：洛克威爾自動化完善的 Integrated Architecture 控制系統包含自動化控制器、工業網路、狀態監控等軟硬體產品線，於不同性質的產線中部署符合需求的控制方案，即可達成更即時的資訊掌握監測，並有效執行生產資源及品質的控制。

此外，響應全球淨零趨勢，洛克威爾自動化於製藥 4.0 解決方案中，運用 AI 深度學習及自動化監測打造能源精實管理系統，以一站式管理中島落實產線低碳生產，降低藥廠踏入永續的門檻。7 月 27 日至 7 月 30 日 2023 亞洲生技大展期間，洛克威爾自動化和 Cytiva 於台北南港展覽館一館的攤位 L717 展出，歡迎各界產業先進蒞臨參觀。