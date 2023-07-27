雲豹能源攜手博訊生技 打造零碳排新解方

跨界再締創舉！為廢棄資源利用提供嶄新解決方案

全球減碳行動加速興起，雲豹能源（6869）鎖定零碳排商機，跨界強強聯手再締創舉！雲豹能源攜手博訊生技於６月27日開展的2023年亞洲生技展中，舉辦「能源x生技雙重融合計畫簽約儀式」，宣布綠能產業與生技產業跨領域合作，未來將生質能發電產生之二氧化碳，透過獨家正負碳排轉化技術，精煉生產出綠色二氧化碳，作為生技實驗室細胞製成使用，為廢棄資源利用提供嶄新解決方案，更創下全球首例淨零循環之技術！

雲豹能源副總譚宇軒出席活動時表示，此次合作對綠能產業意義重大，儘管再生能源可有效減少二氧化碳產生，但無可避免工業活動之碳排放。此次透過雙方技術合作，能將原本二氧化碳廢棄物點石成金，轉作為高端生物科技、幹細胞培養技術製成來源，強強聯手樹立領先全球循環技術之里程碑，也為目前碳捕存技術帶來全新解方，真正達成淨零循環目標，邁向綠色能源新紀元。

雲豹能源所提供之綠色CO2，為集團計畫於屏東投資生質燃料發電廠所燃燒廢氣精煉而成，該廠預計2024年第三季完工，第四季正式啟用，此為完工模擬圖。圖／雲豹能源提供

此合作中，雲豹能源所提供之綠色CO2，為集團計畫於屏東投資生質燃料發電廠所燃燒廢氣精煉而成，該廠為全台首座以農業剩餘資源發電之生質燃料發電廠，同時也致力碳捕捉精煉再利用，打造全台首座綠色CO2循環生醫中心。

該廠碳捕捉精煉部分，預計每年可產生3.67萬噸CO2，透過先進碳捕捉提純技術，將從中精煉生產約1萬噸綠色CO2作為生技實驗室使用，為高端生物科技、幹細胞培養技術、高端有機植物工廠附加全新循環價值。

廠區預計2024年第三季完工，第四季正式啟用，將協助更多本土產業搭上循環經濟列車，達成「綠色能源、資源循環、環境健康」之永續發展目標。