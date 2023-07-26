濾能邁向綠色生產南科廠打造業界鑽石級綠建築

濾能公司在台南科學園區新建的「鑽石級綠建築」於7月26日正式竣工，預計10月可投入量產，未來將可為該公司挹注5萬片濾網產能，也可就近服務台南、高雄的客戶，並為南科半導體聚落注入了一股綠色和永續的力量。

濾能一向秉持著「Go Clean, Think Green」的理念，從最初規劃南科廠時便將其定位為「鑽石級綠建築」。這座新廠以節能綠能、智慧製造、友善環境、環境教育及資源循環為主要核心價值，其資源循環更採一條龍式到末端廢棄物的再利用製成再生燃料，真正達到循環經濟的極致運用。濾能致力成為全球領先的綠色企業，以打造綠色工廠為目標，協助客户提升永續韌性，以綠色生產、智慧製造提升供貨效能、優化品質穩定度，同時生產低碳產品，降低客戶供應鏈碳足跡。

濾能董事長黃銘文致詞。圖/郭文正

濾能南科廠導入了MES系統確保生產履歷的完整性和製程標準化，並通過自動化生產線確保品質穩定。此外，還設有TAF等級之濾網效能分析實驗室，確保產品的可靠性和效能。南科廠作為一座鑽石級綠建築，廠房設計採用了多項節能減碳措施，包括太陽能發電系統，雨水回收系統，中央天井和生態池，可增加採光，調節氣溫並豐富生物多樣性，展現了濾能對環境保護的責任與承諾。濾能南科廠的竣工為客戶提供了更快速和穩定的供貨服務，同時降低了碳足跡，在提升產品品質和產能的同時實現低碳運輸和環境保護，為實現可持續未來作出了重要貢獻。

竣工典禮除了有傳統舞龍舞獅熱鬧開場外，也特別邀請在地非營利組織-瑞復益智中心組成的「瑞復大小聲鼓隊」帶來精彩的鼓陣表演，濾能也藉由該活動展現ESG的社會回饋的具體作為，促進了社區共融。典禮還特別邀請到臺南市經發局林榮川局長、經濟部中小企業處何晉滄處長、南科管理局鄭秀絨副局長及各產業貴賓等出席剪綵，共同見證業界重要的綠色里程碑，臺南市經發局林榮川局長致詞表示，濾能需要適合的土地，而市政府樂意提供最優質的服務，協助濾能在台灣展開更為成功的事業，衷心地預祝濾能在未來的營運中順利無阻。

臺南市經發局林榮川局長致詞。圖/郭文正

經濟部中小企業處何晉滄處長指出，碳排放壓力是全球所面臨的重要議題，而濾能恰好提供完整的解決方案，這將有助於協助中小企業轉型減碳，同時鼓勵更多企業來台灣投資。濾能是一個值得效仿的典範，展現了企業社會責任的楷模。

南科管理局鄭秀絨副局長表示，濾能選擇南科作為其基地，對於南科而言是極大的榮幸。南科是半導體產業的重要聚集地，擁有全球最先進的半導體技術與研發實力。濾能的加入將進一步提升半導體產業的良率，是護國神山的隱形冠軍。

濾能董事長黃銘文提到:「濾能透過持續創新，推動環保節能技術，投資環保材料的開發、發展生質能源，不斷擴大市場外，也拓展國際業務，為綠色全球轉型做貢獻。

濾能成立於2014年，致力發展循環經濟，擁有AMC微污染控制的領先技術，為半導體及面板產業客戶提供最佳AMC防治控制方案，透過產品模組化的組合式設計，達成3R的目標(濾網廢棄物減量/框體重複使用/濾網再生重複使用)，降低濾網整體的購置成本。公司目前的客群有全球晶圓代工大廠，面板廠與DRAM廠，其中尤以12吋先進製程供應量為大宗。供應各種客戶指定規格的需求，並加速研發應用於次世代先進製程的新產品，濾能以成為半導體先進製程關鍵耗材供應商為公司成長的動力。