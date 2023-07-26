沛美生醫專注創新研發 營運加溫

除加強東南亞佈局外 更將跨足健康食品市場 法人看好

擁有化粧保養品研發、製造、包裝、銷售一條龍服務的沛美生醫，在COVID-19爆發的這幾年內，不僅沒有因疫情受到影響，反而更專注在產品的創新研發，以自有品牌拓展市場。而在業務端，也因受惠微網商的快速掘起，持續推出更具競爭優勢的新產品，獲得消費者青睞，營收持續成長。近年來，沛美生醫除了加強在東南亞的佈局外，更將進軍保健食品市場，建置符合ISO 22000及HACCP認證的食品工廠，法人看好未來將有更優異的表現。

沛美生醫創辦人於1988年在台中創立沛思化妝品公司，開始投入化粧保養品生產製造，2007年更成立沛美生醫，並在2017年登上創櫃板(股票代碼7520)，經多年努力，沛美已和台灣超過4千個美容據點與微網商建立合作關係，董事長廖曼華說，目前通路建構十分完整多元，相對市場需求也更多樣化，必須不斷投入新產品與新技術開發，才能在市場佔有領先優勢，所幸這幾年我們一直在研發創新上投入相當多資源與心力。並在後疫情時代，保健食品也逐漸受消費者重視，為此建置了食品工廠，組建保健食品研發部門。因此我們在化粧保養品研發外，保健食品部分每年都有令人驚艷的研發成果。

像這次沛美生醫與興大合作開發賦活喚黑育髮液，以及無醣綠-黑苦瓜膠囊都即將參加美國AII達文西國際發明展。並這次台北生技展將發表菘藍抗敏舒膚精萃、法式奶油活膚美體霜、黑曜岩海洋晶萃與花瓣活萃精華等產品，採用沛美參與研發的超微奈米化包覆技術與急凍鎖活製程，能有效維持成份活性，更可迅速直達底層發揮效益。且這次所發表的產品大大改變了傳統化粧保養品劑型印象，以全新劑型投入市場。此外沛美生醫漱口水產品一直以來都是外銷熱門商品，但漱口水外銷運送過程，容易造成功能性減弱情形，因此也透過包覆技術，成功開發新一代漱口水產品，在未來也將會投入市場中。

沛美除了產品研發有新成果，在市場開拓同樣有積極佈局，董事長廖曼華說，沛美原本在新加坡、馬來西亞都有銷售通路，這幾年因疫情受到一些阻礙，不過今年解封後，便開始積極參加當地展覽，在5月馬來西亞展之後，緊接著7月越南展及9月泰國展，市場回饋正面訊息，成效應該會慢慢顯現。

另外，沛美也正積極投入保健產品開發，董事長廖曼華說，台灣在醫美生技產品上本就有很強研發實力，化粧保養品還是很有未來性，我們運用科學化研究，用大數據庫的方式呈現，讓保健食品和保養品能夠互補，提供消費者更有效益的選擇。

因氣候變遷，各大企業也更重視ESG議題，沛美在這方面同樣也做了相當多努力，董事長廖曼華說，為了響應淨零碳排，不論是瓶器或包材，都已著手進行，改採用可回收再利用材料。也同時執行沛美千樹計劃，在未來的沛美綠色招待所，種植超過1千顆樹木，用實際行動減少溫室氣體排放。

董事長廖曼華強調，沛美生醫是一家具有優良傳統的化粧保養品廠，在研發、生產、財務各方面都有非常完整制度與管理，今年除了進軍保健食品市場，建立自己的食品工廠外，也將投資1~2家公司，拓展營運版圖，並且更加重視ESG議題，一步步朝著IPO方向前進。