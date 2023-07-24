繪王領先推出新一代HUION Kamvas Studio 16電腦 全台門市祭優惠價

專業繪圖電腦現在也能輕巧四處帶著走？許多創作者過去常因為繪圖電腦機體較大，僅能在受限於固定地方作業，現在有了重大突破。繪圖電腦領導品牌《繪王》近期推出新一代HUION Kamvas Studio 16電腦，融入繪圖螢幕一體式設計，獨家領先市面上同級產品，做到最輕1.7公斤，讓創作者一機在手、說走就走、隨心創作。

電腦+繪圖螢幕 Kamvas Studio 16 僅1.7公斤隨處好創作

全球知名繪圖電腦大廠《繪王》不斷研發創新專注使用者需求解決痛點，今夏再推出最方便攜帶平板式繪圖電腦，重量僅1.7公斤，做到超大螢幕、各項功能All in One、電磁電容雙觸控，對於使用Windows端專業繪圖或其他生產力軟體、強烈依賴Windows，且常需要外出的使用者，皆可完美滿足專業需求。繪王趨勢科技台灣區負責人謝盛忠表示，繪圖螢幕與電腦一體式設計，使Kamvas Studio 16既能像電腦一樣上網、辦公、看電影、打遊戲，也能像繪圖螢幕一樣進行繪畫、剪輯等創意工作，一機多能。在其他升級配備上，更搭載英特爾11代酷睿I7 1165G7四核處理器、媲美獨立顯卡的銳炬Iris Xe集成顯卡以及16GB超大運行記憶體，可以輕鬆運行PS、AI、SAI、GIMP等常見的專業軟體，輕鬆勝任多種工作。

全新採用11代英特爾Core i7處理器及核顯 強大生產力與娛樂體驗

運算速度與品質向來是繪圖工作者選用最在意的重點，新品採用11代英特爾Core i7-1165G7處理器，全新Tiger lake微架構配合高性能10nm SuperFin製程工藝，內置全新架構的Iris Xe 核顯，帶來更強大的生產力與娛樂體驗。Kamvas Studio 16更採用Intel® Iris® Xe 高性能集成顯卡，是英特爾推出第11代 Core 移動處理器搭載的新型集成顯卡。圖形性能相對上一代Iris Plus提升87％，具有極大的爆發力。

此外，其核心頻率提升至1.35GHz，FP16、FP32浮點性能提升幅度高達84％，另外還引入INT8整數計算能力，強化顯卡的深度學習計算能力。英特爾的Iris Xe 核顯做到打破市場對核顯的刻板印象，用它超強性能優勢為輕薄版本帶來了更多可能性，讓核顯迎來玩遊戲的新時代，同時也能滿足一般人群對影像處理、視訊短片等辦公場景的需求。

繪王的產品有超強的性能優勢，為輕薄版本帶來更多可能性。圖／繪王提供

全機顏值彰顯專業氣質 2.5K超高解析 觸控筆壓感完美升級

Kamvas Studio 16在外觀上也令人驚豔，新一代產品正面採用簡潔無按鍵的設計，整體顏色採用黑色結合金屬灰，彰顯專業氣質。背面的設計則是集成式折疊支架支援無級調節角度，可以將設備保持在跟桌面夾角30-75°的範圍內。此支架採用鉸鏈原理，方便於看影片、玩遊戲和流覽網頁等場景，繪畫時可使用附帶的繪圖支架穩固創作手感。

Kamvas Studio 16外觀也令人激賞，正面採用簡潔無按鍵的設計，整體顏色採用黑色結合金屬灰，呈現出專業氣質。圖／繪王提供

繪圖創作的靈魂「觸控筆」也與Kamvas Studio 16一併升級，本機採用全新一代數位筆PW550S，使用最新的Pnetech 3.0+標準，整體體驗較PW517更提升！另外，更附加PB02筆盒，專為PW550/PW550S手寫筆設計，鋁合金材質搭配磁吸開合方式，使得筆盒兼具質感和解壓屬性。筆盒內含3支標準筆芯和3支毛氈筆芯，座底部集成取筆器。外出時放進包裡，可以妥善保護手寫筆。

Kamvas Studio 16引入電容式觸控，配合電磁筆對畫布進行操作，可以極大提高創作效率，並支持Windows 自帶觸控手勢。而為改善創作者長期使用電腦的眼睛疲勞，該產品採用AG防眩光玻璃，其優點能降低環境光對人眼眩光的干擾，提高顯示畫面的可視角度和亮度，也增加筆和玻璃之間的摩擦，模擬紙上書寫的感覺，最棒的是經過特殊處理的玻璃表面，更加耐磨防腐，無需額外增加保護膜，大幅降低螢幕的耗損與維持精密度。

《繪王》目前在全台設有台北三創生活等8間門市，Huion Studio 16 原價69000、新品上市特價49800 、限量20台，想體驗最新Kamvas Studio 16可至門市或官網，由專人引領深入了解體驗繪王新品的獨特美學魅力。