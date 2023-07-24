第二屆北美台灣科技年會9/16登場 AI風潮開創台美產業平台

第二屆北美台灣科技年會Taiwan Tech Summit 將於9月16日假矽谷Santa Clara國際會議中心盛大登場，此場跨國界、跨世代、跨產業的科技盛會，聯合超過100個美國產業協會參與，將預計吸引超過3000人次線下以及上萬人次線上參與者。會中邀請美國Resilience創辦人副董事長、育世博生物科技公司創辦人董事長、前羅氏（Roche）全球技術營運總裁楊育民等人擔任重要主講者，分析全球最新科技與產業趨勢，精彩可期，期待為台灣與美國矽谷產業連結建立新的里程碑。

北美台灣科技年會主席謝凱婷指出，舉辦年會活動為促進台灣人在北美市場的發展，第二屆Taiwan Tech Summit 以「Next Vision」為題，希望透過創新趨勢論壇、新創展演Demo Day、產業交流活動、北美職涯工作坊、主題展區，創造更多媒合與人脈鏈結商機。

北美台灣科技年會主席謝凱婷。圖／北美台灣科技年會提供

顧問團主席、亦同時為此屆主要合作單位台杉投資Taiwania Capital 總經理翁嘉盛表示，身為國家級投資公司，鏈結台美產業、強化兩地人才與技術交流，一直是台杉投資的企業DNA。在疫情與地緣政治牽引下，全球供應鏈重組，打造韌性供應鏈已刻不容緩；因此積極透過創業創新投資打造與全球各地產業意見領袖及潛力新創更緊密的連結。2023北美台灣科技年會聚集北美重要台灣社團與台灣新創能量，並匯聚美台產業領袖，共同探討前瞻技術和趨勢，期盼能透過此盛會與共同強化台美交流互動，擴大兩國產業與人才合作機會。

今年北美台灣科技年會活動相當豐富，主要分為四大區塊，分別為產業趨勢論壇、新創展演 Taiwan Demo Day 、主題展區Career Expo及產業交流活動。

一、產業趨勢論壇：年會將舉辦以AI與資料科學、生成式AI、生物科技、半導體、風險投資、資訊安全等重要趨勢為主題的國際論壇，邀請各領域重要產業高階主管、知名創業家和風險投資專家擔任演講嘉賓，分享最新趨勢觀察。

台灣資料科學協會理事長管其毅表示，該協會主辦的AI 與資料科學論壇，主題AI與人類增強，釋放AI科技力量，創造智慧的未來，主要由專家分享其利用人工智慧，使人類生活更加便捷和獨特見解和經驗。

由灣區台灣生技協會(BATBA)主辦的生物科技論壇，將以生技製成、藥物開發與細胞治療的機會與挑戰為主題，未來五年，全球生物技術和醫藥行業總產值將由2022年的1.37萬億美元成長至2028年的2.44萬億美元。擁有創新平台技術，尤其是在New Modalities（新模式藥物）新興領域將受到青睞。新模式包括複合抗體、核酸藥物、細胞治療、基因治療等，將整合研發、生產和商業的努力。

由北美台灣工程師協會(NATEA)主辦的半導體論壇，將邀請專家探討台灣半導體行業在全球AI、電腦硬體與晶片研發競爭中的角色與策略，將深入討論AI未來的挑戰、新興科技、晶片研發與未來策略，為塑造未來行業提供獨特視角。

由南加州玉山科技協會主辦Generative AI論壇，將邀請人工智慧與使用者經驗專家，討論生成式AI對於影音、圖片等內容對未來的影響，機器學習對於影像內容生成與未來使用者經驗的顛覆。由台灣未來基金會 Taiwan Nex Foundation主辦的網路資訊安全論壇，亦將邀請多位國際資安專家，一同討論AI熱潮下，企業所面對的資安挑戰、資訊攻防戰，如何建立有效的防護網和提升雲端資訊安全。

二、新創展演 Taiwan Demo Day：由國發會Startup Island TAWIAN 與數位時代創業小聚主辦的Taiwan Demo Day是一個為新創準備的專屬舞台。創業小聚社群總監陳凱爾表示，Meet 創業小聚特別為帶領台灣新創赴美，並準備專屬舞台，透過臨場、直接與簡報的展現，不間斷向聽眾「兜售」創業想法和計畫，讓新創團隊能見度提升，且建立與企業、創投的跨國、跨界交流，並提供創業資金的媒合服務。

三、產業交流活動：主要為根據AI&Data、半導體與硬體、生物科技與數位醫療，UX使用者經驗等創新產業別舉辦互動式社群活動，提供人才互相交流，互動式問答，以促進知識分享，美國市場品牌推廣與業務合作。讓台灣人才在美國建立緊密的人脈網，參加者可依照不同產業別參加活動，認識跨領域的專業人才與拓展合作對象。

四、展覽與交流 Career Expo：年會與台灣青年美國職涯發展協會合作舉辦Career Expo，連結北美各城市不同的產業人脈。透過專業產業協會、企業和新創公司的現場展示攤位，協助建立台灣人才在美國發展職涯的交流平台，幫助人才與潛在雇主建立聯結，也協助企業找到專業人才，未來希望能建立台灣人才在美國的強大人脈資料庫。

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