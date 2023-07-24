泓德能源2023永續行動獎摘銀

由台灣永續能源研究基金會（TAISE）舉辦之2023第三屆「TSAA台灣永續行動獎」日前7月21日進行頒獎，泓德能源以「漁電與候鳥的共存共榮──台南日運案場」實際案例，榮獲「SDG7可負擔能源」類別之銀獎肯定，由星源漁業總經理張東昇代表受獎。位於台南七股的「日運案場」，為台灣發展再生能源的同時，兼顧了尊重在地民眾意願、維護綠能生態，以及促進地方經濟發展，獲評審青睞。台南年均日照近2,500個小時，當地太陽光電系統發電量就占全台四分之一，居全台之冠，因此泓德能源看好漁電共生發展的潛力，全力支持政府2050年達成4.4GW漁電共生發電容量目標。

漁電共生組台灣隊 主動環評更溝通民意

為了讓漁電共生兼顧生態、民意，同時維護漁民權益，泓德能源不惜耗費時間成本，從專業整合、生物棲息角度、人的需求及經濟面向著手。首先整合養殖專家的意見，自組「漁業台灣隊」，兼顧魚塭開發、水產設計、魚苗培育、養殖到收穫等產業鏈，再與多方通路策略聯盟，不只為台灣發展再生能源，也協助在地魚塭事業發展。

2023亞太暨台灣永續行動獎頒獎典禮全體受獎者合影。圖/業者提供

生物方面，泓德能源自主委託環境團體進行環境檢核、水土評估、生態調查、與利害關係人溝通。由於廢棄魚塭已衍生出雁鴨類生態環境區與原生紅樹林，泓德能源決定維持現有生態，採「生物友善設計」，將六公頃保留為生態保護區，提供候鳥棲息與保護稀有植物；維護部份也顧融入永續概念，預留養殖休漁期、全面禁止使用化學藥劑進行模組清潔作業，預計未來持續深化保護生物多樣性作為，朝100％綠能生態圈前進。

開發期間，團隊全面瞭解居民對太陽光電的看法，並透過說明會解除疑慮；工程路線以不影響交通與信仰文化為原則，也積極參與地方信仰活動、捐贈物資，讓曾擔憂案場開發影響七股觀光的在地意見領袖從質疑轉為友好，未來將一起發展包套觀光行程與假日市集。泓德能源亦允諾優先聘僱有意願合作的在地漁民，創造就業機會。台南七股案場是泓德集團第一個大型漁電共生案場，很榮幸受到台南市政府、行政院能源局和農委會肯定，後續考察均給出正面評價，將做為往後集團示範案場。

智慧綠電系統TITAN揚名 減碳29,593噸更走入偏鄉教育

台南七股日運案場自2018年規畫至今，歷時六年，本次獲獎肯定的關鍵之一，在於活用自主創新開發的「智慧綠電系統TITAN」，如漁電共生案場透過「光電雲」掌握發電效益；「漁電雲」整合魚塭開發、水產設計、魚苗培育、養殖管理及銷售通路，兼顧生態平衡；太陽發電「綠電轉供雲」提供企業用戶達到RE值最大化、協助客戶達成RE100目標。

截至2022年泓德能源建置量已超過100MW，總發電58,140,032度，創造29,593噸減碳效益；並發展電動車綠電充電樁，目前已設立22個充電站，目標2025年累積開發達1000站。未來將以充電樁與便利超商合作發展緊急充電儲能站，當災害導致斷電事件發生時，可以緊急供電給附近民眾，成為台灣最強的綠電備援後盾。

2022年與3D導演曲全力合作進行121場偏鄉巡迴能源教育，打造了全台第一輛太陽能3D行動電影車，實現獨立式移動電網自給自用的可行性，另協助國小興建太陽能光電風雨球場，兼具室內活動場地、綠能發電和推廣能源教育等效益，在社會關懷面亦有建樹。