台灣圖霸強勢輾壓Google Maps

推「學區地圖」奪下房仲業半壁江山

隨著時代的變遷，買房成為現代人慎重考量的人生課題，尤其現今少子化社會裡，每位家長希望給予孩子最好的生活品質，必須講求買值、買精、買巧，更有便利生活機能與優良學區，然而理想的學區房有限，家長選屋時不容半分差錯，為避免購屋即後悔的窘境，上網找房已成為多數人首要的選擇，對此，台灣本土電子地圖品牌「台灣圖霸」看準其購屋買賣趨勢，獨家推出國中、國小學區地圖，以及生活機能、鄰避設施地圖等功能，獲得八成以上房仲業導入，並搭配完整房屋物件資訊，搶占龐大的網路房屋買賣商機，擴大消費市場的規模。

研鼎智能自主研發「台灣圖霸」電子地圖平台，100% 本土自有圖資，提供客製化且全面的地圖服務，如今網路上利用地圖找房已是目前買屋賣屋的最佳功能之一，因此「台灣圖霸」提供買賣雙方以及房仲業者快速媒合房屋的【學區地圖】服務，除了提供各縣市精準的國中與國小學區劃分外，即時顯示物件半徑500公尺內的停車場、交通、學校、公園、商店、購物、郵局銀行、醫療機構等機能設施，以及寺廟、生命事業、垃圾處理、加油站、夜市及工廠/電廠等鄰避設施展示，總數超過1000萬筆，直觀地評估該地區的發展潛力、便利性和生活品質，對於有購屋需求的客戶來說，不再需要浪費大把時間親自查訪，即可掌握最全面的豐富資訊；房仲業者亦可利用地圖平台，建立以圖查找的實價登錄查詢系統，增加房價透明度，能夠直接針對自己想要的地段進行搜尋，成交物件行情在系統上皆一目了然，如此便利之功能亦可吸引潛在客群使用，從而提升更多業績的機會，在競爭激烈的市場中成為優勢之關鍵。

台灣圖霸獨家功能 – 國中國小學區圖 ，應用範例網址 : https://reurl.cc/bzoZ2d。圖/業者提供

教育環境對學童發展的影響相當深遠，家長會挑選評價較好、教學資源充足的學區，甚至專找雙語學校學區做為購屋條件，以提供孩子優良完善的教育，「台灣圖霸」【學區地圖】服務，以創新的技術和專業數據分析能力為基礎，透過整合各種資源，確保平台能夠呈現最準確全面的資訊，並且提供客戶便利、有效率的使用體驗，成為買賣雙方信賴首選的地圖服務」

研鼎智能董事長簡博彬補充道：「只要我們將技術做強，在地化做深，客戶服務到位，加上反應速度快，就可以完全無懼 Google Maps 的競爭！」。本次學區地圖的成功，就是台灣圖霸線上地圖深耕在地化的最佳實證。

「台灣圖霸」電子地圖平台，著重【 台灣本土化技術與資訊安全 】，提供企業整廠輸出 ” 落地解決方案 ” ( On-Premises Solution ) ，將平台建置在機關或企業「內部私有網域架構上」，供企業內部封閉使用，防止資訊外洩，安全、高CP值與客製化專業地圖服務至今已受到廣大用戶的肯定與信任，為本土落地量最大的電子地圖服務商。