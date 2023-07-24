大同榮獲台灣永續行動獎

大同公司(2371)榮獲由TCSA台灣永續發展協會頒發的第三屆《台灣永續行動獎企業組SDG7銀級獎》，7月21日由重電事業群許建平副總代表受獎。提供創能、節能、儲能、用能之全方位能源解決方案的大同已連續多年獲頒TCSA的台灣企業永續獎，今年首度參加台灣永續行動獎即獲銀級殊榮，在能源轉型與永續淨零的努力與貢獻備受肯定。

SDG7是聯合國2030永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs）17項中的目標7，即「確保所有人都可取得可負擔得起、可靠、永續及現代的能源」，本次大同即以「電力穩定，提升能效」獲得評審青睞。

台灣在2025年能源轉型目標中，太陽光電容量將達20GW，風力發電將近7GW，再生能源占比日益增加，為減緩再生能源間歇性造成電網衝擊，大同以領先的儲能技術協助台灣電力系統容量充裕穩定，滿足電力系統負載的需求，協助台電提供穩定及適量的電力給企業及家庭使用。

大同建置台灣首座增強型動態調頻輔助服務E-dReg的儲能系統，亦為台電日前市場交易平台最早上線的電力服務商，截至目前包含在建儲能系統合計已超過100MW，為台灣供電品質增添助力。

同時，為減少空污及溫室氣體排放，大同亦於公有屋頂、掩埋場、漁電共生、公墓用地、光電球場等領域佈建太陽能光電發電系統，並提供綠電轉供與綠電憑證等一站式能源解決方案服務。至目前為止，大同累計完成太陽光電發電系統的建置容量達274MWp，電廠建置量逾1,400座，總發電量已達 11億度電，減碳量達544,500公噸，相當於1,416座大安森林公園一年的減碳量。

內部節能方面，大同提升能源效率，並自訂代表性產品能源密集度指標，以2018年做為比較基準年，2022年階段性目標為降能源密集度4.5%，預計今年達到降6%的目標。大同亦推行內部節電查核，透過實地現場稽核及儀器量測，2022年大同公司與工廠平均節電率達3.07%，優於法規每年節電1%的要求，合計減少1,536,823度電，等同於5,532.56十億焦耳，相當於減少約760.73公噸的溫室氣體排放量。