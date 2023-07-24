中衛發展中心33週年慶 產官學研代表以「體系台灣」交流共創

協助創建產業體系超過數十年的財團法人中衛發展中心，7月21日以「Synergy Taiwan」為題舉辦週年感恩茶會，帶領現場產官學研界代表回顧過去發展歷程，並針對「體系台灣」推動模式熱烈交流，期為疫情過後逐漸復甦的產業啟動成長動能。

財團法人中衛發展中心謝明達董事長，於33週年茶會分享「體系台灣」的推動願景。圖／中衛中心提供

財團法人中衛發展中心謝明達董事長於茶會分享，中衛成立初始就是以創建產業體系起家，多年來藉由體系扶植出許多世界級的隱形冠軍，如自行車的Ａ-team、工具機的M-team、航太的漢翔A-Team4.0聯盟等。近年來全球走過疫情紛擾漸趨復甦，特地選在今（2023）年中衛中心成立滿33週年的此時舉辦感恩茶會，感謝各部會、地方政府、公協會、學校等機關團體與產企業對於中衛長期以來的支持，同時以「體系台灣」為主軸，與產官學研界深度交流，期盼能以體系為核心，藉著數位與永續的推動力讓台灣經濟能轉動出下一個榮景。

中衛發展中心33週年感恩茶會，以永續概念設計綠色午茶饗宴，選用國產雜糧及產銷履歷食材，呈現出跨文化風貌的食尚好滋味。除了美味的午茶之外，也特別邀集了來自台灣各地、中衛輔導與支持的地方微品牌業者，以自家飲品與點心，共同展演地方的美味。圖／中衛中心提供

行政院鄭文燦副院長特地蒞臨現場祝賀中衛發展中心33週年生日快樂，並於會中指出，中衛以體系合作綜效為核心，承接了每個年代、各產業的多元需求，是政府推動產業政策的重要夥伴。

多年來中衛中心提供工商農各領域的多元顧問服務，累積和在地企業的關係，創造出與產業緊密聯結的關係，再透過與海內外策略合作夥伴深度交流學習，培養出對產業需求的洞察力與前瞻思維，秉持著顧問服務的熱誠精業，推動各種改善活動。從製造業的QCD中衛體系、商店街的共存共榮聯合品牌、農業的經管效率提升與科技導入，以及因應國際永續發展趨勢，運用體系大帶小的力量共同實踐減碳淨零。

主辦單位為活動特別設計的AI主播，是由中衛應用GPT技術，結合文字、圖片和影音生成所的AI助理，而同樣技術也可延伸應用在產企業的知識管理和營運管理上。 圖／中衛中心提供

經濟部林全能常務次長也於會中感性分享，他進入工業局服務是中衛發展中心成立後的第二年，台灣經濟走過的歷程都有中衛發展中心的足跡，親眼見證了中衛發展中心是產業發展的重要推手。

引領台灣挑戰2050淨零競爭力與行動力

回首成立以來的33年寒暑，中衛以體系為核心，一步一腳印陪伴企業解決追求成長的難題之外，中衛更是政府最信賴的快打部隊，組成協助產業因應各種外在危機的聯合服務團，以最有效率的方式整合關鍵資源助企業安度危機，以及再次挑戰卓越。

期許中衛能持續扮演好最接地氣的政府法人角色，持續協助產企業以「體系」為核心，運用「數位」、「永續」這兩個軸心力加速推動轉型，以驅動台灣經濟如莫比烏斯環般轉動的循環活力，持續創造綜效。讓國際再度看到台灣在邁向2050年的淨零競爭力與行動力。