泰國臺灣形象展成果豐碩 開啟臺泰經貿合作新篇章

今（2023）年首場新南向臺灣形象展7月22日在泰國曼谷圓滿閉幕，展覽3天共吸引超過2萬人次參觀，促成商機1.1億美元，本次展覽主軸涵蓋智慧城市、智慧醫療、電動車、循環經濟及智慧時尚生活，展示170家臺灣傑出的創新解決方案、智慧科技及美學產品，不僅為泰國產業界帶來一場智造大未來的盛宴，更促進臺泰建立更緊密的經貿合作關係，開啟未來合作新篇章。

泰國形象展秉持協助臺灣企業打入亞太供應鏈和新南向內需市場的目標，展覽期間邀請多家重量級買主進行洽談，包括前來尋找臺灣優質智慧及生活產品的泰國龍頭百貨及超市業者The Mall Group、想導入臺灣綠色建材、設備及技術的大型地產開發商Frasers Property Thailand、尋找電動車供應鏈合作夥伴的泰國日商三菱集團、三井集團及住友集團等知名企業。

泰國臺灣形象展參展商與買主相談甚歡。圖／貿協提供

外貿協會表示，電動車相關產品是本展詢問度最高的展品，吸睛產品包括台達電e-Scooter、e-Bike動力系統及低速車用控制器，吸引許多二輪機車、電動自行車和嘟嘟車業者洽詢，泰國嘟嘟車業者表示過去皆採購中國製控制器，透過臺灣形象展看到其動力系統，十分驚艷也非常符合需求，希望能盡快採購。格斯科技的軟包電芯，體積輕巧不發熱，可輕鬆完成拆解、方便回收，也吸引泰國二輪及嘟嘟車業者合作目光。臺北主題館中的康舒科技，其全球首款電動汽車用之900V DC/DC轉換器，已切入美國新創電動車供應鏈，現場吸引泰國日商三菱集團等多家車廠詢問，未來商機上看千萬美元。

買主仔細聆聽臺灣數位科技參展商介紹產品。圖／貿協提供

除了電動車外，切合泰國4.0、智慧城市及智慧醫療等主題的參展商也有所斬獲。慧誠智醫表示本次發現不少潛力買主，展期接獲泰國智慧病房合作商機。倍利科技的肺部影像AI判讀軟體以專科醫師為主要目標對象，展覽現場有專科醫師看到肺部影像展示後立即與倍利洽談，希望導入自家醫院；億高材料的奈米隔熱膜獲泰國大型地產開發商青睞，將運用於其建案之大樓建材；來自嘉義的牙材廠商台灣微動表示，展出期間與多組泰國牙材經銷商洽談合作，讓他對泰國市場充滿信心；曾獲英國Great Taste Awards的三品天公司所推出的Gaba Tea（佳葉龍茶），也獲泰國知名連鎖藥局青睞，相約後續洽談合作。

泰國臺灣形象展舉辦多場論壇及說明會，促成臺泰產業對話交流。圖／貿協提供

除了展覽以外，為增進產業交流，展覽共舉辦7場產業論壇及說明會，其中與JETRO合作辦理的「臺日共同拓展第三國市場商務合作論壇」，邀請日本在泰國商界領袖及知名我商MIH、台達電等企業分享集團計畫與合作機會，計113人出席，隨後舉行之一對一商務洽談會亦是前所未有的熱絡。形象展也首次設置直播間，邀請泰國Ceemeagain、Extreme IT 及波波真幸福等9位人氣網紅開箱直播，將臺灣的優質好產品介紹給泰國民眾。

疫後首發的臺灣形象展，成功扮演了臺泰經貿合作交流的重要平臺，並為未來的臺泰經貿合作奠定了堅實基礎，第二站馬來西亞臺灣形象展將於8月24日至26日於吉隆坡國際會展中心辦理。